Elhunyt Luke Perry, a Beverly Hills 90210 sármőre

Ötvenkét évesen elhunyt Luke Perry amerikai színész, forgatókönyvíró és producer – jelentette be szóvivője Los Angelesben.

A leginkább a Beverly Hills 90210 és a Riverdale című sorozatok hőseként ismert színész a múlt héten szerdán súlyos szélütést kapott kaliforniai otthonában. Kórházban halt meg hétfőn.

A Beverly Hills 90210 című romantikus sorozatban Dylan McKay szerepét játszó Luke Perry a kilencvenes évek ügyeletes tiniszívtiprója lett, a fiatalabbak inkább a Riverdale című folytatásos krimiből ismerhetik őt.

Utolsó filmjét, a Volt egyszer egy Hollywood című bűnügyi thrillert augusztusban mutatják be a magyar mozik. Luke két gyermeket hagyott hátra, a 21 éves Jacket és a 18 éves Sophie-t, akik volt feleségétől, Rachel Minnie-től születtek.

A Fox csatorna épp rosszulléte napján jelentette be, hogy nyáron hatrészes folytatást kap a Beverly Hills című sorozat, melyben visszatér Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, és Tori Spelling is. Luke állítólag nem vállalta el a felkérést, bár a stúdió nyitva hagyta számára a lehetőséget.

Ian Ziering, kollégája és barátja a sorozatból reagált először a tragikus hírre: „Örökké sütkérezem majd azokban a gyönyörű emlékekben, amiket az elmúlt 30 évben együtt átéltünk. Kísérjenek utadon azok a nagyszerű lelkek, akik előtted távoztak. Istenem, kérlek adj neki egy helyet közel magadhoz. Megérdemli!”