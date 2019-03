Változott az igazságügyi rendelet

A 7-es számú sürgősségi rendeletét módosító, újabb sürgősségi rendeletében a kormány vissza­vonta azt az előírást, amely megtiltotta, hogy ideiglenes ügyvivők vezessék azokat a vádhatóságokat, amelyek élére az államfő hivatott vezetőt kinevezni az igazságügyi miniszter javaslata alapján. Azt az előírást is visszavonták, amely szerint immár bírák is pályázhatnak az ügyészségi vezetői posztokra. A kormány ezúttal kikérte a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) álláspontját, de most sem vette figyelembe a szakmai testület elutasító véleményezését.

Romániában múlt héten az ország bíróságainak mintegy felére kiterjedő tiltakozási hullám kezdődött a bírák és ügyészek között, akik – nem lévén joguk sztrájkolni – a perek elnapolásával, az eljárások felfüggesztésével és karszalagok viselésével követelték a 7-es számú sürgősségi kormányrendelet visszavonását. A kormány által tegnap hatálytalanított intézkedések mellett a romániai igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség létrehozását is kifogásolták a tiltakozók, valamint azt, hogy a kormányrendelet kivonja a speciális vádhatóságot a legfőbb ügyész hatásköre alól. Ezekre a kifogásokra nem adott választ a tegnap elfogadott újabb rendelet.

A bírák és ügyészek ugyanakkor szót emeltek az ellen, hogy a karrierjüket és munkájukat közvetlenül befolyásoló intézkedéseket megkérdezésük nélkül, titokban készítette elő és fogadta el a kormány. A tiltakozáshullám hatására Viorica Dăncilă miniszterelnök múlt héten konzultációt kezdeményezett a bírák és ügyészek képviselőivel és a CSM elnökével. A „békéltetésre” nem mindenki ment el, többen azzal utasították el a meghívást, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége nem alku tárgya.

A CSM plénuma tegnapi ülésén negatívan véleményezte a 7-es számú sürgősségi kormányrendelet korrekciójaként előterjesztett újabb tervezetet, Dăncilă a kormányülés elején mégis azt hangoztatta, hogy azokról a módosításokról dönt a kabinet, amelyekről a CSM és a szakmai szervezetek képviselőivel megállapodtak. A kormányülést követő sajtóértekezleten Tudorel Toader igazságügyi miniszter ezt úgy értelmezte, hogy a szakmai testület nemcsak az általa is támogatott módosításokról, hanem az eredeti 7-es számú rendelet egészéről mondott véleményt.