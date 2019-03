Craiovai diákok Udvarhelyen

Az ismerkedési programot Hargita és Dolj megye tanfelügyelősége szervezte. Az olténiai gyermekeket a székelyudvarhelyiek családjainál szállásolták el. A gyerekek együtt vettek részt kirándulásokon és közös programokon. Az együtt töltött napok tapasztalatairól mind a vendéglátók, mind a vendégek fellelkesülve nyilatkoztak. „Noha ez a projekt egymás kultúrájának megismeréséről és egymás elfogadásáról szólt, itt azért ennél jóval több történt, barátságok szövődtek” – mondta Petruţa Ungureanu craiovai tanárnő.

„Nagy élmény volt látni, hogy a tanórákon kívül is románul beszélnek a diákjaink, ráadásul a szervezett programokon kívül is együtt mentek ki a városba szórakozni” – fogalmazott Bekő Melinda, a székelyudvarhelyi gimnázium aligazgatója. Mint mondta, nem mindegy, hogy a diákok csak a leckét tudják vagy a hétköznapi nyelvet is használják.