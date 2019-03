Az állami költségvetési törvénytervezetet nem tartja alaptörvénybe ütközőnek az alkotmánybíróság, de az államháztartási hiány növelését célzó jogszabályt igen, így hát továbbra is költségvetés nélkül kénytelen működni Románia. A tervezet ellen Klaus Iohannis államfő nyújtott be óvást, és miután ezt a taláros testület alaptalannak ítélte, bejelentette, hogy visszaküldi az egészet a parlamentnek megfontolásra. A kormánynak így most van egy kihirdetésre váró, alkotmányosnak bizonyult költségvetési tervezete, de nincs már törvényes alapja arra, hogy az ebben előirányzott szinten költekezzen. Liviu Dragnea SZDP-elnök sürgősségi kormányrendelettel látja orvosolhatónak a két szervesen összefüggő jogszabály közötti ellentmondást.

A költségvetési hiányt a gyermekpénzként emlegetett családi pótlék márciustól tervezett megemelése miatt – amit a kormánykoalíció ellenzett, az NLP javaslata az RMDSZ támogatásával ment át – növelték a belső nemzeti össztermék (GDP) 2,55 százalékáról 2,76 százalékra. A liberálisok eredetileg azt javasolták, hogy a szükséges többletkiadást abból a többletbevételből fedezzék, amely az állami nyugdíjpénztárnál keletkezett, amikor 2018-tól kezdődően a társadalombiztosítási járulékok befizetési kötelezettségét a munkáltatókról átruházták az alkalmazottakra, Dragnea azonban úgy vélte, hogy törvénytelen lenne a nyugdíjalapból költségvetési kiadásokat fedezni. Az SZDP elnöke tegnap úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen meg kell várni az alkotmánybíróság indoklását, és azt valószínűsítette, hogy procedurális okok miatt dobták vissza az államháztartási hiány megemelését. Megjegyezte: a költségvetés életbe lépése attól is függ, hogy Iohannis kihirdeti-e a törvényt, vagy „továbbra is akadályozni akarja a családi pótlék megduplázását”.

Az államfő február 22-én jelentette be, hogy alkotmánybírósághoz fordul az általa „nemzeti szégyennek” nevezett büdzsé miatt, amelynek felépítését, késedelmes beterjesztését és állítólagos eljárási szabálytalanságait a szociáldemokraták politikai kudarcának minősítette. Iohannis több ízben is élesen bírálta az SZDP gazdaságpolitikáját, megalapozatlanul optimistának nevezte a költségvetés-tervezetet, amelyet szerinte azért nem fogadott el még tavaly ősszel a kormánypárt, hogy késleltesse az állami beruházásokat, és így forrásokat takarítson meg a „fedezet nélküli nyugdíj- és béremelésekről szóló” választási ígéretei teljesítésére. Az elnök azonban nem tartalmi, hanem eljárási kifogásokra alapozta alkotmányossági óvását, egyebek között arra, hogy a kormányoldal nem kérte ki a költségvetési tanács véleményét. S habár az alkotmánybíróság elutasította, tegnap közölte, hogy jelenlegi alakjában továbbra sem hajlandó kihirdetni a törvényt, amely véleménye szerint nem az országot szolgálja, hanem bizonyos pártérdekeket. Klaus Iohannis elmondta: visszaküldi a tervezetet a parlamentnek, mert továbbra is úgy látja, hogy a büdzsé hamis számokon alapszik, hiszen a kormány olyan bevételeket vezetett be, amelyek fölött valójában nem rendelkezik. Ismét élesen bírálta a kabinetet, amely szerinte a leggyengébb a rendszerváltozás óta, és leszögezte: az általa megvalósíthatatlannak tartott költségvetési tervezetért és annak kései kidolgozásáért kizárólag az SZDP a hibás. Az elnök újfent kiemelte, hogy jelentősen megnövelik a pártok működésére szánt összegeket, miközben a gyermekpénzt csak a hiány növeléséből akarják emelni; szóvá tette azt is, hogy a fejlődés szempontjából oly fontos beruházásokra a tavalyinál is kevesebb pénzt szánnak.