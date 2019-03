A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS (SZNT) Háromszékről autóbuszokat indít Marosvásárhelyre. Jelentkezni lehet: az SZNT székházában Sepsiszentgyörgyön (Konsza Samu utca 21. szám) ma 17 óráig vagy a 0267 318 180-as telefonon, Sepsiillyefalván Benkő Samunál (telefon: 0765 017 091), Uzonban Ambrus Lászlónál (telefon: 0752 208 117), Árkoson Tóth Kálmánnál (telefon: 0755 593 093), Kézdiszéken Bakk Dávid Lászlónál a 0746 777 981-es telefonon, Bardóc-Miklósvárszéken Román Attilánál a 0741 090 737-es telefonon, az MPP baró­ti székházában (az OTP Bank mögött pénteken 8–12 óráig), és Orbaiszéken Ferencz Botondnál (telefon: 0726 187 753).

AZ EMNT ÉS AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT Székelyföld hat nagyvárosából indít buszokat. Az érdeklődők jelentkezhetnek telefonon vagy személyesen is az EMNT Demokrácia Központokban: Sepsiszentgyörgyön a Bánki Donát utca 36. szám alatt, ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8–13, 14–17, pénteken 8–13 óráig – telefon: 0267 310 551; 0762 248 669; Kézdivásárhelyen a 44-es udvartér 1. szám alatt, ügyfélfogadás hétfőn 9–17, keddtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–14 óráig, telefon: 0267 360 006, 0744 596 051.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT március 8-án, pénteken 18 órától meghívja az érdeklődőket Sipos-Gaudi Tünde grafikus kiállításának megnyitójára a Lábas Házba (Szabadság tér 7. szám). A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. Megnyitószöveget mond Gaál József Munkácsy-díjas képzőművész; közreműködik Pálffy Tibor színművész. A kiállítás megtekinthető március 29-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10-től 18 óráig.

A SEPSISZENTGYÖRGYI KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZBAN március 8-án, pénteken 17 órától Szente-Szabó Ákos képzőművész megnyitja Bardocz-Lutz Gyöngyi Itthon című képzőművészeti tárlatát.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház nagytermében ma 19 órától kezdődik Maria Wojtysz­ko Sam, avagy felkészülés a családi életre című darabjának bemutató előadása. A Bocsárdi László által rendezett előadás a Tamási Áron Színház társulata és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem másodéves magiszteri színészhallgatói közös produkciója.

EGYÉNI ELŐADÁS. Március 8-án 19 órától a sepsiszentgyörgyi színház kamaratermében Parti Nagy Lajos: Ibusár-megállóhely – Benedek Ágnes egyéni nőnapi előadása.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház a Vigadó Művelődési Házban március 8-án 19 órától a Ketten maradtak című előadását játssza; Hamvas Béla A bor filozófiája műve alapján rendezte Kolcsár József.

Bábszínház

A Tündérek tenyerén című babaszínházi előadást március 9-én, szombaton 10 órától és 11.30-tól, március 12-én, 13-án és 14-én 11 órától játsszák a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Az előadásra a felnőtt- és a babajegy egyaránt 7 lejbe kerül. A foglalásokat a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra várják. Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A Vágják az erdei utat… című folklórelőadást (rendező: Ivácson László) ma 11 és 14 órától lehet megtekinteni Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek kaphatók 10–16 óráig a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104), valamint online a biletmaster.ro oldalon.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30-tól Randevú egy életen át – Házasság hete Erdővidéken. 20 órától Az erdővidéki szarvasmarhatartó gazdák regionális találkozója. 20.30-tól Lelkészbeiktatás Bodosban. 20.55-től Rönkhúzó verseny Felsőrákoson. A televízió adásai az erdtv.com honlapon is nézhetőek.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Kókusz kokó, a kis sárkány – Irány a dzsungel! – német animációs kalandfilm, románul beszélő és 16.45-től magyarul beszélő; 18.15-től Instant család – amerikai családi vígjáték, magyarul beszélő; 18.30-tól Amit a férfiak akarnak – amerikai romantikus vígjáték, román felirattal; 20.45-től Zöld könyv – Útmutató az élethez – amerikai életrajzi dráma, román felirattal; 21 órától X – A rendszerből törölve – magyar thriller, román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

ELSŐCSÜTÖRTÖKI SZENTMISE ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a Medjugorjei imacsoport szervezésében ma 18 órától szentmise, 18.40-től Gábos Zoltán atya elmélkedése, szentségimádás, rózsafüzér-imádság és gyónási lehetőség.

ANYÓS LETTEM, APÓS LETTEM CSOPORT. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben ma 17 órától Fazakas Enikő pszichológus, pszichodrámaterapeuta és Lázár Andrea pár- és családterapeuta csoportvezetők segítenek az „elég jó” anyóssá, apóssá válás folyamatában, hogy a tágabb család tagjai békességben tudjanak együtt élni, megfelelően tudják kezelni a felmerülő konfliktusokat.

A GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT kéthetente pénteken 18–20 óráig találkozik a sepsi­szentgyörgyi unitárius egyház­községben Sánta Edit pszichológus, mentálhigiénés szakember, bibliodráma-csoportvezető, veszteségfeldolgozó csoportvezetővel. Most pénteken még lehet csatlakozni, aztán zárul a csoport.

Zenei tehetségkutató fogyatékkal élőknek

Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium rendezvénytermében március 9-én, szombaton 15 órától tartják a United by Music zenei tehetségkutatójának döntőjét, amelyet az alapítvány fogyatékkal élő személyeknek szervezett meg. Ennek előzményeként 2018 decemberében három helyszínen volt válogatás, ahol 37 személy szállt versenybe. A szombati döntőben 19 továbbjutó áll színpadra, ők Marosvásárhelyről, Medgyesről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Focşani-ból, Sepsiszentgyörgyről és környékéről érkeznek. A verseny tétje egy három-négy napos hollandiai kirándulás az első három helyezettnek, ahol lehetőséget kapnak arra is, hogy nagyközönség előtt fellépjenek. A zsűri által kiválasztott versenyzők bekerülnek a United by Music Románia zenei menedzsment hálózatába, ahol hosszú távon zenei oktatásban és zenei karrierjük menedzselésében részesülnek. Vendég: Orpheum Duo, Szilágyi Nóra magyar filmslágereket énekel. Műsorvezető: Kerekes Loránd, Sepsi Rádió.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utca 14. szám alatti Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 8–16 óráig Mikóújfaluban a 2-es, Dobollón pedig az 1-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

SZAVALÓVERSENY. A március 15-i ünnepnek szentelt szavalóverseny ma 17 órától kezdődik Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban.

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET háromszéki osztálya március 9-én, szombaton tartja nőnapi túráját Uzonkafürdőn, Hável Sándor tanyáján. Kellékek: tokányba való (konyhakész pityóka, hús, hagyma, rostélyra való), étvágygerjesztő és nyomtató, tányér, evőeszköz, pohár. Uzonkafürdőről három kirándulás közül is lehet választani: Nagy Mező-túra, Nagy Murgó-csúcs, Nagy Murgó-körút. Indulás Sepsiszentgyörgyről 6.46 órakor vonattal Sepsibükszádra. Érdeklődni és jelentkezni Mester-Nagy Ildikónál a 0745 791 109-es telefonon.

AUTÓBUSZ csíksomlyóra. 50 személyes kiránduló autóbusz indul a június 1-jei pápalátogatásra és a pünkösdi búcsúra. Iratkozni, érdeklődni mielőbb, mivel csak március végéig lehet regisztrálni, és enélkül nem engednek fel senkit a helyszínre. Telefon: 0749 233 447, 16 óra után.

EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTYÁT TALÁLTAK a Palló utca környékén, Pap Lajos névre szólót. A kártya tulajdonosa a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kapusszobájából veheti el napközben 9–16 óráig.