Két irodalmi Nobelt osztanak ki idén ősszel

Most már tudjuk, hogy a 2018-as irodalmi Nobel legfeljebb elmaradt, de nem fog kimaradni, kedden ugyanis bejelentették, hogy az idei évben két díjat osztanak ki, pótolva ezzel a tavalyi elismerést. A Nobel Alapítvány közölte, céljuk a bizalom helyreállítása. Vélhetően ezt a célt szolgálja annak az öt független tagnak a kinevezése is, akik a következő néhány évben segédkezet nyújtanak a Svéd Akadémiának a díjazott kiválasztásában. Természetesen maga a folyamat továbbra is a legnagyobb titokban történik: a Guardian szerint annyit lehet tudni, hogy az Akadémia februárban nagyjából 200 jelölést tekintett át, az esélyesek listájáról májusban döntenek és az utolsó körben maradt öt szerzőről a nyár folyamán határoznak. A folyamat részleteit viszont legkorábban az unokáink ismerhetik majd meg, hiszen minden Nobel-iratot ötven évre titkosítanak.