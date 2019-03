Sokan támogatták a petíciót

Az oltszemi gyermekotthonban élő árvák és szociálisan hátrányos családokból származó gyerekek számára épülő családi házak Barótra költöztetését nemcsak a Gaál Mózes Általános Iskola szülői bizottsága, hanem a város polgárai is ellenzik: 1674-en írták alá az általuk kezdeményezett petíciót. Lázár-Kiss Barna András polgármester kitart a meghozott tanácsi határozatok mellett, de kész figyelembe venni a szülők álláspontját is.

Imre Andrea, a folyamodványt és a támogató aláírásokat tegnap kora délután a polgármesteri hivatalnál iktató egyik szülő úgy nyilatkozott: reméli, a városvezetés és a tanács lesz olyan bölcs és belátja, rosszul döntöttek, amikor a megyei tanácsnak a családi házak létesítésére felajánlották a két telket. „Közel ezerhétszáz ember véleményét nem szabad figyelmen kívül hagyni. Arra kérjük Lázár-Kiss Barna polgármestert, az RMDSZ és az EMNP frakcióit, vegyék fontolóra és vonják vissza azokat a tanácshatározatokat, amelyek a családi házak építését lehetővé teszik. Meggyőződésünk, ez nemcsak Barót város, hanem a gyerekek javát is szolgálja” – mondotta a szülő.

Lázár-Kiss Barna András úgy nyilatkozott, válaszát a lehető leggyorsabban megfogalmazza, és várhatóan már a jövő hét elején postázza is azt a folyamodványt beterjesztőknek. Ő továbbra is úgy véli, hogy a város már nem visszakozhat, hiszen a szerződést megkötötték, a közbeszerzést lebonyolították, és hamarosan a munka is megkezdődik, de partner akar lenni abban, hogy mindenki számára elfogadható eredmény szülessen. Mindent el fog követni, hogy a különleges oktatási feltételek közt tanuló gyerekek külön épületet kapjanak – nem csak az Oltszemről származó gyerekeket, de a jelenlegi két speciális osztályt is odaköltöztetnék –, és azok semmiképp ne zavarják az oktatást.