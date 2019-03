A tegnapi eseményen a házigazda András-Nagy Róbert kórházmenedzser az intézmény életében fontos pillanatként jellemezte a szerződés aláírását. Elmondta, igen nagy szükség van az osztály bővítésére és korszerűsítésére. A pályázatnak köszönhetően szétválasztják a felnőtt és gyerek sürgősségi ellátást, és bővíteni fogják a személyzetet. Nemrég alkalmaztak röntgenorvost, a közeljövőben két gyerekorvost is szeretnének felvenni.

Az emberek biztonsága és az egészségügyi ellátás minőségének fejlesztése kiemelten foglalkoztatja a megyeházát – mondotta Tamás Sándor elnök. Közölte, jobb gazdája a megyei önkormányzat a kórháznak, mint amilyen volt a román állam 2010 előtt. Amikor átvették azt, építőtelep volt ott, azóta európai uniós, kormányzati és saját forrásból a megye több mint 20 millió eurót fektetett be, a kórház osztályainak nagy része és a járóbeteg-rendelő is megújult. Ezután tovább bővítenek és korszerűsítenek. A most aláírt megállapodás értelmében a jelenleginek mintegy háromszorosára, közel 900 négyzetméter felületűre terjesztik ki a sürgősségi osztályt, és korszerű felszereléssel látják el. A továbbiakban új tüdőkórházat, valamint mágneses rezonanciás vizsgálati és stroke vészhelyzeti központot, valamint helikopterleszállót építenek a kórházkertben – mondotta a tanácselnök.

Simion Crețu, a Központi Régió Fejlesztési Ügynökségének vezérigazgatója jelezte, úgy tűnik, az országban, de a régióban bizonyosan ez az első egészségügyi ellátást segítő finanszírozási szerződés az új uniós költségvetési ciklusban. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház nagy részét pályázati forrásból sikerült fejleszteni, a visszajelzések szerint kiváló körülményeket biztosít a betegeknek. Most a sürgősségi osztály korszerűsítésén a sor. Simion Crețu megjegyezte, az elmúlt uniós költségvetési ciklusban Kovászna Megye Tanácsa 42 millió lejt hívott le a regionális fejlesztési program keretében. Szemben más megyékkel, melyek szerződését a minisztériumban írják alá, a vezérigazgató kiemelte a háromszéki ötletességet, hisz itt újabban a helyszínen, úton, hídon, iskolában, most kórházban kötik meg a megállapodást.