Egy lépéssel közelebb került a megvalósításhoz az évek óta tervezett kovásznai wellnessközpont létesítése. A helyi tanács legutóbbi ülésén a városatyák elfogadták a központ helyszínéül kiszemelt körzet területrendezési tervét. A most elfogadott területrendezési terv érvényessége tíz év, és ennek alapján elkészíthető a wellnessközpontra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány.

A Balneoklimaterikus Központ néven tervbe vett létesítmény több mint három hektáron épülne fel. Egyelőre nincs érvényes pályázati kiírás, amelynek alapján vissza nem térítendő támogatást hívhatnának le, de az előkészítő dokumentációt a városháza saját költségvetéséből is kifizethetik – hangzott el.

Gyerő József szerint a 2020–2027-es uniós költségvetési ciklusban születhet olyan pályázati kiírás, melynek révén uniós pályázatot nyerhetnek a központ megépítésére, de ugyanígy érkezhet támogatás a turisztikai tárcától is, ugyanis a központ létesítésének terve szerepel az országos turisztikai és infrastrukturális beruházási tervben. A finanszírozás ugyanakkor megoldható megyei vagy városi költségvetésből is, de akár a magánszférával való együttműködés is eredményt hozhat – körvonalazta a polgármester.

A Lőrincz Zsigmond Sípálya közelébe tervezett wellnessközpont fedett és szabadtéri medencéket, szálláshelyeket, vendéglőket, szórakozást biztosító létesítményeket, sportpályákat foglalna magában.