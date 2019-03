Kiáll a Fidesz mellett az RMDSZ

Kelemen Hunor szerint a Fidesz esetleges kizárása nagy veszteség lenne a EPP számára, egy ilyen döntés az EP-választások előtt ártana a Néppártnak, ugyanis a Fidesz mandátumai nélkül előfordulhat, nem fog tudni többséget alkotni a választások után az európai törvényhozásban. A politikus úgy véli: ezek a nyilatkozatok részei a választási kampánynak, és reményét fejezte ki, hogy március 20-ig, amikor napirendre kerül a Fidesz EPP-tagsága, tisztázódik a helyzet, és nem fogják kizárni a magyar kormánypártot. Az RMDSZ elnöke Manfred Webernek, az Európai Bizottság elnöki tisztségébe jelölt német néppárti politikusnak a feltételeire is reagált. Weber egy Joseph Daul EPP-elnöknek címzett levélben azt közölte: a Fidesznek konkrét lépéseket kell tennie ahhoz, hogy a Néppárt tagja maradjon.

Ezek között említette a Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság jelenlegi elnökét ábrázoló plakátok és reklámanyagok azonnali eltüntetését, az ezek miatti bocsánatkérést, és a Közép-európai Egyetem (CEU) megmaradását Budapesten. Kelemen Hunor nem hiszi, hogy Manfred Weber nyilatkozatát fenyegetésként, zsarolásként kell értelmezni. „Egymásnak nem szoktunk feltételeket szabni, a jóhiszeműség és a jó szándék vezérel mindenkit” – fogalmazott. Hozzátette: tudomása szerint állandó a kapcsolat a Weber pártszövetsége, a CDU–CSU és a Fidesz, illetve a magyar kormány között, így ezeket a kérdéseket minden bizonnyal közvetlenül is megbeszélik. Végül kijelentette: „Azzal, hogy az EU-nak változnia kell, én is egyetértek, Manfred Weber is egyetért, Orbán Viktor is egyetért, de érdekes módon most már Emanuel Macron is egyetért”.

Az NLP még nem döntött

A Nemzeti Liberális Párt még nem döntött, hogy miként szavaz a Fidesznek az Európai Néppártból (EPP) való kizárására tett javaslatról, de egyetért Manfred Weber feltételeivel – nyilatkozta Ludovic Orban a G4media.ro hírportálnak. A román ellenzéki politikus elmondta: várhatóan jövő héten hozzák meg a döntést, hiszen fontos kérdésről van szó, ezért nagyon komolyan elemezniük kell a helyzetet.