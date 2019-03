A megbeszélés után Mezei János MPP-elnök elmondta: a tényleges választási kampányban nem vesznek részt, de arra biztatják szimpatizánsaikat, hogy menjenek el szavazni, és úgy szavazzanak, hogy minél erősebb magyar képviselet legyen az Európai Parlamentben.

Mezei János csalódottságának adott hangot, mert úgy véli, a koalíciós lista segítette volna, hogy az MPP is tudja mozgósítani a választóit. Hozzátette: úgy érezték, hogy az öt éve indult együttműködésük megteremtette az alapot egy ilyen jelöltlista állításához. „Az RMDSZ ezt nem fogadta el. Felajánlotta, hogy a listáján részt vegyünk, de mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem fogadjuk el, és nem fogunk elfoglalni a listájukon helyeket” – közölte. Megjegyezte: az MPP a realitásokat látván már nem ragaszkodott ahhoz, hogy jelöltje befutóhelyet kapjon a közös listán, de a koalíciós listáról nem tudott lemondani.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a két alakulat 2014-ben elindított együttműködésének folytatását hangsúlyozta. Közölte: azt javasolták, hogy az MPP nem befutóhelyre javasoljon jelölteket az RMDSZ listájára. „A listát nyitva tartjuk 48 órával a leadási határidő előttig. Ha a magyar ügyet úgy is kívánják erősíteni, hogy mégis valaki feljön a listára, akkor ennek meglesz a lehetősége” – szögezte le. Hozzátette: tíz évvel ezelőtt az összefogás listáját hangoztatták, de Tőkés László is formailag az RMDSZ listáját vezette, öt évvel ezelőtt az MPP jelöltjei is az RMDSZ jelöltlistáján szerepeltek nem befutóhelyeken, és az MPP szintén az RMDSZ listáján juttatott képviselőket a román parlamentbe.

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára maga az RMDSZ–MPP együttműködés a koalíció, és ez sokkal erősebb, mint egy esetleges bejegyzett választási koalíció. Ugyanakkor úgy véli, hogy az RMDSZ különböző döntéshozó testületei sem fogadnák el, hogy a szövetség harminc év után feladja az önálló identitását. „Ha valaki azt hiszi, hogy ezt megszavazza az RMDSZ egyik vagy másik testülete, az nem ismeri eléggé a szervezetet” – jelentette ki.