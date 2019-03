Szilágyi Andrea, az erőforrás és nevelési tanácsadó központban dolgozók szakszervezeti csoportjának vezetője a Háromszéknek elmondta, az iskolai tanácsadók és logopédusok tanári státusszal rendelkeznek, így törvényellenes őket kihagyni abból a juttatásból, ami a tanügyben alkalmazott minden oktatónak jár. Tiltakozásuk kiterjed egy másik hátrányos megkülönböztetésre is, ugyanis az oktatási minisztériumnak szándékában áll megvonni a speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozóknak járó 15 százalékos pótlékot a szóban forgó megyei központok alkalmazottaitól, miközben a speciális iskolák dolgozói továbbra is jogosultak a szóban forgó juttatásra. A szakszervezeti csoport kiáll az adminisztrációban dolgozó kollégái mellett is, akiket már régebb megfosztottak ettől a pótléktól.

Nagy Gábor, a Tanügyiek Szabad Szakszervezete Kovászna megyei elnöke elmondta, a szóban forgó csoport sérelmeivel egyetért, az őket hátrányosan érintő intézkedéseket törvényellenesnek tartja. Arról tájékoztatott, hogy a 6520 tagot számláló, általa irányított érdekvédelmi szervezet nevében írásban tájékoztatta a tanfelügyelőséget, hogy a szabad szakszervezet támogatja a megyei erőforrás és nevelési tanácsadó központ alkalmazottainak tiltakozó megmozdulását.

Érdeklődésünkre Szőcs Levente, a MENTK igazgatója vázolta azt a sokrétű tevékenységet, amelyet az intézmény munkatársai végeznek. A megye óvoda- és iskolahálózatában kilenc logopédus látja el a logopédiai szakfeladatokat, számuk jóval kisebb a szükségesnél, és még egy logopédus részt vesz az iskolai pályaorientációval foglalkozó felmérő csoport munkájában. Felmérés után ők állítják össze az érintett gyermekek iratcsomóját és ők tesznek javaslatot a megyei szakbizottságnak az illető óvodás, iskolás adott oktatási formába történő átirányítására. A tanácsadó tanári szakszolgálatban pszichopedagógiai foglalkozásokat tartanak az iskolapszichológusok és szintén a MENTK-hez tartozik a megyei pszichopedagógiai központ, amelynek öt munkatársa van, és a szakszervezet által kifogásolt megszorítások őket is érintik – tudtuk meg Szőcs Leventétől.