A sepsiszentgyörgyi Bálint Bernadett is részt vesz az április 21. és 28. között zajló budapesti asztalitenisz-világbajnokságon. Bátorfi Zoltán, a női csapat szövetségi kapitánya a 23 éves háromszéki játékosra is számít, aki három versenyszámban is ütőt ragad majd.