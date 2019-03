Timmermans aggódik

Következő írásunk

Elutasította a Központi Választási Bizottság két ellenzéki párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Dacian Cioloş volt miniszterelnök által alapított Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) választási koalíciójának bejegyzését a májusi európai parlamenti választásokra, arra hivatkozva, hogy a két pártelnök – Dan Barna (USR) és Dacian Cioloş (PLUS) – nevét nem vezették be a romániai pártok jegyzékébe.