Sikerült a baróti fiatalember műtétje

A 26 éves fiatalember február 21-én jelentkezett a budapesti Országos Onkológiai Intézetben, másnap pedig közösségi oldalán tudatta, hogy a szükséges vizsgálatok elvégzése és az eredmények kiértékelése után dr. Koltai Pál fül-orr-gégész szakorvos, klinikai onkológus meg is műtötte. A műtét során Attila arcának jobb feléről, illetve a halántékáról a felső szemhéjára terjedő, a bőrön és a bőr alatt található elváltozásokat eltávolították, majd a keletkezett hiányt az arc és a halánték bőrének emelésével rekonstruálták. Az édesanya, aki elkísérte fiát a magyar fővárosba, örömmel újságolta, hogy aznap a kórházból is kiengedték Attilát, aki jó állapotban van, sebei szépen gyógyulnak.

Demeter Zoltán tájékoztatása szerint Molnár Ibolya többször is megköszönte azt a sok-sok segítséget és biztatást, amelyben az elmúlt szűk két hónap során a családja részesült. A születésétől fogva Recklinghausen-szindrómával küzdő, az egyik szemére és fülére is kiterjedő, látását és hallását is veszélyeztető arcdaganat miatt szenvedő Molnár Attila második műtétjére (az elsőre 2008-ban került sor) január derekán kezdeményezett gyűjtést a Gondviselés Segélyszervezet, három hét alatt pedig a szükséges 15 ezer lejnél jóval több adomány gyűlt be az ismét bajba jutott családnak (2006-ban Attila lánytestvérét is műteni kellett). Attila sorsát ezután is figyelemmel kíséri a segélyszervezet.