Orbán János Dénes: Az LMP és a székely autonómia

Az LMP szórakoztató produkciói legtöbbször üdítőbbek, mint például a Kétfarkú Kutyapárt erőltetett, mesterkélt akciói, a DK, pontosabban Gyurcsány Ferenc egyre kiszámíthatóbb és borgőzösebb stand-upja, a Jobbik taplósága vagy a Momentum kiborgjainak megnyilvánulásai, amelyek meggyőznek minket arról, hogy nemcsak mesterséges intelligenciát, hanem mesterséges ostobaságot is programoznak napjainkban.

Hangosat mosolyogtam, amikor olvastam, hogy az LMP belefoglalta EP-választási programjába a székely autonómia kivívását, a multik és a klímaváltozás – kiemelten a poloskainvázió – problematikája mellé. Az LMP és a székelyek között tehát dialektikus összefogás körvonalazódik. Van egy sanda gyanúm, hogy erről a székelyek is csak a sajtóból értesültek, ugyanis nem hallottam arról, hogy Székelyföldön magyarországi politikusokat pszichológusi és pszichiáteri kezelésben részesítettek volna mostanság.

„A disznóólamat nem bíznám rád” – kedveskedett a székely atyafi Vona Gábornak tavaly márciusban, amikor az Marosvásárhelyen kampányolt. Nem tudom, mire számít az LMP, amikor az egyetlen ember, akinek van némi fogalma egy disznóól gondozásáról – azaz Sallai Benedek –, mellékvágányra szorult.

Na jó, a hol LMP-s, hol „független” Hadházy Ákosnak is van állatorvosi diplomája, de ő kisállat-belgyógyászatra specializálódott, a székelyekre azonban nem igazán jellemző a csincsillák, ecsetfarkú pelék vagy japán táncoló egerek babusgatása; és a veseelégtelenség kínjaiban nyivákoló cirmos macsekkal az ölében a váróteremben szorongó székely asszonyság sem mindennapi látvány az alcsíki állatorvosi rendelőkben.

Arrafelé a lódoktornak ki kell mennie, ahova hívják, sárban, hóban, fagyban, disznóhoz, birkához, tehénhez és egyéb haszonállatokhoz, nem pedig laparoszkópos műtéteket végezni egy dzsungáriai törpehörcsögön vagy agitálni a tüntiken és az anarchista bulikákban.

Megértem én, hogy az európai parlamenti programba bele kellett foglalni valamit, ami a nemzeti oldal érdeklődését is fölkelti, szimpátiáját elnyeri, de bocsássanak meg nekem, ha kajánul vigyorogni kezdek, amikor magam elé képzelem Demeter Mártát, amint gumicsizmában téblábol Csíkszentsimonban, és a nagy barátkozás közepette megpróbálja elmagyarázni János bácsinak az ökoliberalizmus és az etnikai autonómia összefüggéseit, valamint az antiorbánizmus filozófiáját, némi feminizmussal fűszerezve.

Azt, hogy miket válaszolna neki a székely góbé, most inkább nem írom le, ellenben készítettem egy tesztet az LMP politikusainak és aktivistáinak, mert az az érzésem, szükségük van egy kis fényre a székely éjszakában, nehogy megüsse őket a setét, ahogy mifelénk szokás mondani.

Székely teszt ökoliberális anyaországiaknak – I. rész:

1. Hol helyezkedik el Székelyföld?

a) a Közel-Keleten; b) Romániában; c) Madagaszkáron.

2. Milyen nyelven beszélnek a székelyek?

a) románul; b) magyarul; c) székelyül.

3. Hány lakosa van Székelyföldnek?

a) a 2004. december 5-i népszámlálás alapján 23 millió román; b) 600 ezer székely, 180 ezer román, 3200 barnamedve; c) 1 millió székely, 2 millió szír, 3 millió afgán.

4. Az alábbi három település közül melyik székelyföldi?

a) Székelybagdad; b) Székelykabul; c) Székelyudvarhely.

5. Hogyan kezdődik a székely himnusz?

a) „Merre, te szegény cinka, merre, / szemből jő anyád, hátulról a berbécs”; b) „Ki tudja, merre, merre visz a végzet, / göröngyös úton, sötét éjjelen”; c) „Koncsentráltak az ármáskurták, / hozta őket beste vasuta.”

6. Mi a székely mezőgazdaság legfontosabb haszonnövénye?

a) a banán és a gyapot; b) a pityóka; c) a székely narancs.

7. Ha netán pityókát termesztenek leginkább, az micsoda? a) burgonya; b) gluténmentes ősi gabonaféle; c) csonthéjas termésű gyümölcs.

8. Hogyan nevezik a székelyek a magyarországiakat, különös tekintettel a fővárosiakra?

a) drága magyar testvérek; b) bozgorok; c) táposok.

9. Ki a szerzője A Székelyföld leírása című műnek? a) Orbán Balázs; b) Orbán János Dénes; c) Orbán Viktor.

10. Kire szavazott a székelyek szinte 100 százaléka a 2014-es országgyűlési választáson?

a) természetesen az LMP-re; b) a Fidesz–KDNP-re; c) micsoda, van szavazati joguk?

11. Kire szavazott a székelyek szinte 100 százaléka a 2018-as országgyűlési választáson?

a) azt a gelevőgyi mindenit, ejszen mán meginn szavaztak?; b) a Fidesz–KDNP-re; c) 115 százalékban az LMP-re.

12. A székely liberalizmus története elfér:

a) egy háromkötetes sorozatban; b) néhány oldalon; c) egy SMS-ben.

Székely teszt ökoliberális anyaországiaknak – II. rész:

1. Találkozott már székely atyafival? a) igen; b) nem. 2. Közölte vele, hogy le akarja váltani Orbán Viktort? a) igen; b) nem. 3. A sérülése a) 8 napon belül gyógyuló volt; b) 8 napon túl gyógyuló volt. Bónuszkérdés: Zákhányos vagy te, kicsi barátom? a) igen; b) ejszen.

Remélem, hogy ez a teszt vala­mennyire rávilágít a székelyekkel való összefogás metafizikai komplikációira, és megóvja az LMP politikusait attól az iszonyú verbális vitrioltól, amit egy begurult góbé tud rázúdítani egy liberális laikusra. Azok számára, akik a székely szavakat nem értik, javaslom Sántha Attila Bühnagy székely szótárának beszerzését. Azoknak az LMP-seknek, akik tündéri fogadtatásról ábrándoznak a Tündérkertben, ajánlom György Attila Bestiarium Siculorum – Transzilvállatok című óvó-intő és tanulságos olvasmányát.

A kabarétársulattá degradálódott LMP programjában a székely autonómia még a kabaréjelleg tudatában is röhejesen és szánalmasan „tájidegen”, ellentétben a poloskákkal való bíbelődéssel, amely remekül passzol, lehetne akár a címerállatuk is. Ha lehet más a politika, lehet más a poloska is. Ha majd sikerül visszatoloncolni őket oda, ahonnan jöttek, folytatjuk a Székelyföld–LMP tárgyalásokat. Ejszen.

(Magyar Nemzet)