A piros-fehér mezeseknek még egyszer sem sikerült legyőzniük a négyszeres bajnokot, amely a legutóbbi két egymás elleni mérkőzésen 1–0 arányban győzött. A román kupabeli mérkőzésen Valentin Costache, az alapszakasz utolsó fordulójában pedig George Țucudean találatával bizonyultak jobbnak. A háromszéki csapat az eddigi öt Kolozsvári CFR elleni találkozón mind­össze egyszer volt eredményes, a Szamos-parti együttes pedig nyolc gólt szerzett.

„Egy új kezdet előtt állunk, hiszen egy új bajnokság kezdődik. Tíz nehéz mérkőzésünk lesz, a legjobb csapatok ellen játszunk, de szeretnénk jó eredményeket elérni. Eddig is bizonyítottuk, hogy bárkit képesek vagyunk legyőzni, ám a playoffban van egy csapat, amely ellen még nem sikerült nyernünk, és ez a Kolozsvári CFR. Nagyon szeretnénk győzni, hiszen pozitív eredménnyel kezdenénk a felsőházi rájátszást. Az előző mérkőzéssel ellentétben ezúttal bevethető Gabriel Vașvari, Gabriel De Moura és Ibrahima Tandia, azonban Adrian Rus kisebb sérüléssel bajlódik” – nyilatkozta Eugen Neagoe vezetőedző.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Bokor János sportigazgató értékelte a csapat alapszakaszban nyújtott teljesítményét. Nagyszerű eredménynek tartja, hogy az élvonalban eltöltött második évben sikerült kiharcolni a felsőházi rájátszásba jutást. Hozzátette: egy Román Kupa-elődöntővel még sikeresebb lett volna az idény, de így sem lehetnek elégedetlenek. Hatalmas eredmény, hogy a legjobb hat között folytathatják, azonban tíz nagyon nehéz mérkőzés következik, mondhatni egy teljesen új bajnokság.

Nem elégednek meg a playoffba jutással, a vezetőség és a labdarúgók is többet akarnak, reális esélyük van Európa-liga-selejtezőt érő pozíciót megfogni, azonban véleménye szerint az FC Viitorul és az Astra Giurgiu is hasonlóan tervezhet. Bizonyították rátermettségüket, hiszen az öt legjobb csapat ellen az alapszakaszban 15 pontot szereztek, viszont továbbra is koncentráltnak és egységesnek kell maradniuk.

A sportigazgató határozottan elutasított minden olyan pletykát, amely szerint a szentgyörgyi csapat a Kolozsvári CFR egyik szövetségese. Határozottan kijelentette, hogy eddig sem adtak pontokat más alakulatoknak, és a jövőben sem lesz ez másként. Bokor köszöni a szurkolók eddigi támogatását az alapszakaszban, hiszen mindenhova elkísérték a csapatot, és bízik benne, hogy ez a felsőházi rájátszásban sem lesz másképp.