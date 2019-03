Öröm az ürömben

Idén sem maradt el a hatósági provokáció a székely szabadság napjára tervezett megemlékezés és felvonulás előtt: ezúttal is Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala próbálja kedvét szegni a szervezőknek és kezdeményezőknek azzal, hogy a felújított Székely Vértanúk emlékműve köré frissen elhelyezett székely jelkép, valamint a közelben levő forrásnál található, kétnyelvű feliratot is tartalmazó tábla eltávolítását kezdeményezte. Illeszkedik ez az akció a rendezvény hagyományainak sorába, mert igencsak zaklatott, kalandos, diverzióval és megfélemlítési kísérletekkel tűzdelt a 2013-tól tiltakozó felvonulással egybekötött marosvásárhelyi megemlékezések története.

Magyar oldalon sem övezte – és ma sem övezi – osztatlan lelkesedés az SZNT kezdeményezését, az RMDSZ mindig fölöttébb óvatos központi vezetése nem támogatta azt, nem mozgósított, csak a szövetség székelyföldi képviselői álltak az ügy mellé. Sokan március 15. „konkurenciáját” látták a március 10-i rendezvényben, mások Marosvásárhely fekete márciusa traumája okán ellenezték a demonstrációt. Miután azonban a 2013-as rendezvény részvétel és hangulat tekintetében sokak elvárását felülmúlta, a támadások intenzívebbé váltak, politikai, államhatalmi jelleget öltöttek. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az engedélyeztetéssel akadékoskodott, aztán azzal próbálták eltántorítani a résztvevőket, hogy a felvonulást nem engedélyezték, így a járdára szorították a tömeget, később mindenféle módszerrel – buszok indokolatlan ellenőrzése, zászlórudak elkobozása stb. – próbálták megfé­lemlíteni a szervezőket, résztvevőket. Emlékezetes marad a székely szabadság napi rendezvények történetében a bírságolási hullám, amikor szervezőket, de egyszerű résztvevőket is büntetni próbáltak a hatóságok, tavaly pedig külügyi, diplomáciai dimenzióba emelték az ügyet, minden magyarázat nélkül kitiltva az országból Dabis Attilát, az SZNT külügyi megbízottját.

Mindezek mellett Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának újabb provokációja már-már csak gyenge próbálkozásnak tűnik, ráadásul a vasárnapi megmozdulás az első, amely már nemcsak a megemlékezésről, jogsérelmeink elleni tiltakozásról, önrendelkezési törekvéseink kinyilvánításáról szól, hanem némi örömre is okot ad. Hiszen éppen most nyerte meg a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottság ellen indított pert, s így szabad lett az út egy olyan újabb európai polgári kezdeményezés előtt, amely közvetett módon erősítheti az önrendelkezési törekvéseket. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy a Minority SafePack után újabb jelentős népakaratot felmutató európai polgári kezdeményezés sürgetheti az Európai Uniót, hogy foglalkozzék az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak védelmével, kohéziós, felzárkóztatási politikájának kidolgozása és életbe ültetése során pedig legyen tekintettel a régiók etnikai, vallási, kulturális vagy nyelvi sajátosságaira is.