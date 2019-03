Becze István, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke fórumot megnyitó beszédében hangsúlyozta: reprezentatívvá vált a fórum, a testületben minden székelyföldi település képviselője jelen van.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke felszólalásában úgy értékelte: 2019 a gazdák éve lesz. Véget ért a százéves magyar magány, ami alatt mindig csak elvettek az erdélyi magyar gazdáktól. Az eddigi lejtmenetből hegymenetre lehet váltani, hiszen a gazdák most már három – uniós, hazai illetve magyarországi – forrásból is igényelhetnek támogatásokat. Ez nagy lehetőség, de tudatában kell lennünk annak, hogy egyes nyugati országok meg szeretnék szüntetni a mezőgazdasági támogatásokat, és miután tönkretették a kelet- és kelet-közép-európai országok mezőgazdaságát, piaci alapokra akarják helyezni az agrártermelést, további hátrányba hozva a térség gazdálkodóit. Ezzel ellentétes a mi érdekünk, ezért fontos, hogy az europarlamenti választások után minél erősebb legyen az az oldal, amelyik a támogatási rendszer megtartását kívánja – elemezte Tamás az agráriumot is befolyásoló politikai hátteret.

Torda Márta, a budapesti agrárminisztérium osztályvezetője a Kárpát-medencei falugazdász hálózatról szólva elmondta, 107 falugazdászt foglalkoztatnak különböző civil szervezetek alkalmazottjaként, a magyar kormány anyagi támogatásával. Erdélyben hatvan, Székelyföldön harminc falugazdász tevékenykedik, tevékenységük széles körű, egyik fontos feladatuk az információátadás. Munkájukat önkormányzati és politikai támogatás mellett végezhetik – mondta.

Orbán Miklós, az egyesület alelnöke az Állandó Bizottságban ágazatonként meghatározott lehetőségeket ismertette a jelenlévőkkel. (Erről és a tanácskozás további szakmai részleteiről bővebben a jövő heti Gazdakörben írunk).

Kozma Mónika, a marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány igazgatója a magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztő programjáról beszélt. Az eddigi kisértékű (köznyelvben 15 ezer eurós támogatásként ismert) pályázatok nagy sikernek örvendtek a Mezőségben – Maros, Kolozs és Beszterce-Naszód megye egy részén –, és ugyancsak nagy volt az érdeklődés a nagyberuházások támogatása iránt is. Viszont nem tudott újat mondani a gazdákat legjobban érdeklő kérdésben: mikortól lehet pályázni a de minimis támogatásra a székelyföldi megyékben?

A fórumon Becze István ünnepélyesen nyújtotta át a megyevezetőknek a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete által készített kérdőíves felmérés gyorsjelentését, mely többek között a gazdák pályázási, szövetkezési hajlandóságára is rávilágít.