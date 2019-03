Rangos vendégek a vadászati múzeumban

Meglátogatta a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati Múzeumot Európa legrangosabb vadászati szervezetének – Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) – vezetője, a svájci George Aman – közölte lapunkkal Sárkány Árpád, aki nem csupán megálmodója a múzeumnak, hanem egyben a CIC alelnöke is.

A vadászati múzeum a CIC védnöksége alatt áll, és ez, akárcsak a mostani látogatás, nagy szakmai elismerést jelent, magyarázta Sárkány Árpád, hozzátéve, hogy a budapesti székhelyű nemzetközi szervezet rendszerint kevés kezdeményezéshez, illetve létesítményhez adja a nevét. A CIC vezetőjét elkísérte a lengyel származású Alexandre Poniatowski herceg, a világszervezet kulturális részlegének vezetője, nagyon meglepte őket a háromszéki vadászati múzeum színvonalas gyűjteménye, visszafogott eleganciája, de elismerően szóltak a gyermekek számára tartott foglalkozásokról is.

Ez utóbbi kapcsán Sárkány Árpád megjegyezte, boldog, hogy nagyon sok gyermek látogatja a múzeumot, míg Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója elmondta, évente 1500–1800 gyermek kapcsolódik be az általuk szervezett rajzversenyekbe, s ez azért is elégtétel számukra, mert egyik fő céljuk az, hogy növeljék a vadászat társadalmi elfogadottságát. Mostani beszélgetéseiken az is elhangzott, hogy szakmai fórumot kívánnak teremteni a CIC védnöksége alatt álló múzeumoknak (a sepsiszentgyörgyi egyébként az egyedüli Romániában).

A külföldi vezetők megerősítették, hogy Együtt a természettel jeligével a magyar kormány és a CIC közösen szervez vadászati világkiállítást Budapesten, ahová a Székelyföldi Vadászati Múzeumot is meghívják.

Demeter János azt is elmondta, hogy idén Benedek Elek meséiből ihletődhetnek a rajzversenyükre benevező apróságok, míg a Transnatura nemzetközi fotóversenyen a szabad témaválasztás mellett a harc az állatvilágban témakörben pályázhatnak majd a természetfotósok. Ha minden az elképzeléseik szerint történik, akkor május végén, a Gödöllői Természetfilm Fesztivállal egy időben a megyeszékhelyi moziban is vetítik majd a versenyfilmeket, szeretnék ugyanis, ha Sepsiszentgyörgy a természetfilm városává is válhatna.