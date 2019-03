Visszaküldte Iohannis a költségvetést

A költségvetést tegnap Cosmin Marinescu államelnöki tanácsadó is bírálta, hangsúlyozva, hogy a kormány makrogazdasági prognózisai túlzottan optimisták, a költségvetési bevételeket túl-, míg a kiadásokat alábecsülik. Marinescu szerint az 5,5 százalékos gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzés nem felelősségteljes, mivel a Romániával partner EU-s gazdaságok problémákkal küszködnek. Rámutatott: a költségvetési bevételek egy része csak papíron létezik, így a kiadások forrása bizonytalan. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a becslések a vitatott adóügyi rendelkezéseket tartalmazó 114-es, „kapzsisági” sürgősségi kormányrendelet életbe lépése előtt készültek, és a nemzetközi hitelminősítő intézetek csökkentették a gazdasági dinamikára vonatkozó prognózisaikat. A tanácsadó szerint a költségvetés bevételi oldalát 10 milliárd lejjel, azaz a bruttó nemzeti termék 1 százalékával becsülte felül a kormány, ugyanakkor a mintegy 7,5 milliárd lejt kitevő adóbevétel csak ígéretekre alapoz, és mindeközben a kiadásokat alábecsülik, a nyugdíjakra szánt költségvetés 1,4 milliárd lejjel kisebb. Alábecsüli a kormány Romániának az EU-s költségvetéshez való hozzájárulását is, ennél a tételnél 500 millió lejjel kisebb összeg szerepel „mindenféle magyarázat nélkül”, és a befektetésekre szánt alapokat is visszavágták, több mint egymilliárd lejjel kevesebbet kapnak az önkormányzatok e célra.

Minderre az SZDP közleményben reagált, amelyben az áll, hogy Iohannis „nem ért a gazdasághoz”, „nem tud értelmezni egy költségvetést”, és ahelyett, hogy bocsánatot kérne, miután az alkotmánybíróság elutasította óvását a költségvetési törvénnyel kapcsolatban, csökönyösen akadályozza a kormány tevékenységét. Az SZDP szerint a helyi közösségek problémája nem a szociáldemokraták által javasolt költségvetés, hanem az, hogy Iohannis blokkolta a tervezetet. „Emiatt a helyi hatóságok nem kaphatják meg a teljes jövedelemadót, hanem csak ennek 71,5 százalékát, ahogyan a tavaly. Ugyancsak Iohannis az oka annak, hogy a polgármesterek nem férnek hozzá az új beruházásokra elkülönített mintegy ötmilliárd lejhez” – állítja az SZDP.