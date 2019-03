Nőnapi üzenet

Dăncilă válaszában hangsúlyozta, hogy ő az ország első női kormányfője, és be kell bizonyítania az állampolgároknak, hogy valóra váltja mindazt, amit megígért, ugyanakkor tudatában van annak, hogy az a mód, ahogyan e korántsem könnyű megbízatást kezeli és teljesíti, kihatással lehet a jövőben a nők vezető tisztségekbe való kinevezésére. „Számomra küzdelmes bebizonyítani, hogy nő is képes vezetni az ország kormányát, ugyanakkor a romániai nők nevében meg kell mutatnom mindenkinek, hogy nő is képes ugyanolyan jó vagy még jobb dolgokat megvalósítani, mint egy férfi. Én bízom magamban, és minden romániai nőnek azt mondom, hogy higgyenek magukban, próbálják meg leküzdeni az útjukban álló akadályokat” – jelentette ki. Hozzátette: ha a nők nem bíznak magukban, nem várhatják el másoktól sem, hogy higgyenek bennük.