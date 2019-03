Öt tűz egy nap alatt

Közel két hektár területen taroltak a lángok a hétvégén Háromszéken. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség csapatai 24 óra alatt öt bevetésen vettek részt, miután Sepsiszentgyörgyön, Kökösben, illetve Szalamáson is meggyulladt a száraz növényzet.

Tolvaj Marius szóvivő szerint minden alkalommal a nyílt láng használata okozott gondot. A hivatásos tűzoltóknak az önkéntes csapatok segítségével sikerült megfékezniük a lángokat, az oltást azonban az erős szél nehezítette, emiatt a tűz nagy területre kiterjedt. A hatóságok ismételten emlékeztetnek: a növényzet, hulladék, szemét és más gyúlékony anyagok égetése engedély, illetve biztonsági intézkedések hiányában kihágásnak számít, a kiszabható pénzbírság akár 2500 lej is lehet. * Tegnap délután Lisznyóból érkezett riasztás, ahol egy műhely épületének tetőzete kapott lángra. A helyszínre három vízzel és habbal is oltó járművet, egy létrás autót, illetve egy SMURD-rohammentőt küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség. Az oltásban hivatásos kollégáikat az uzoni, valamint a kökösi önkéntes csapatok is segítették. (dvk)