A Love To Dance csapata a Two minutes from India, a Charlie’s Angels, a China Town, a Star Wars, a Military, a Clap, a Pump it, a Light és az I like drilling című produkcióval lépett színpadra különböző kategóriákban és korosztályokban. Utóbbi kettő kivételével, összesen hét tánccal harcolták ki a világbajnoki részvételt az A-ligában, valamint négyszer állhattak Bukarestben a dobogó legmagasabb fokára, emellett begyűjtöttek egy második és egy harmadik helyet, kétszer lettek negyedikek és egyszer hatodikok.

„Kilenc produkcióval neveztünk a viadalra az MTV Commercial és az Urban kategóriába. Régi célom vált valóra azzal, hogy hét tánccal is indulási jogot szereztünk a horvátországi világbajnokságon az A-ligában, vagyis a hivatásos táncosok között szerepelhetünk. Teljes mértékben azt érzem, hogy a sok munka és odaadás gyümölcse megérett, nagyon boldog vagyok. A szombati nap tíz legjobb tánca közé beválogatták két produkciónkat is a lehetséges 179-ből, ami szintén óriási siker számunkra, továbbá egy hatalmas esély arra, hogy beválasszanak a világbajnokságon a gálaestre, ahol csak a legjobbak léphetnek fel. A csapatunk mindenért megdolgozott, rengeteg hétvége, vakáció, verejték, mosoly és könny van e sikerek mögött. Nem mellesleg a legjobb koreográfiának járó díjat is megkaptam a Two minutes from India nevű produkcióért. Köszönöm a szülőknek, Imreh Ildikónak, Bartók Ildikónak, Kerekes Jenőnek és Cosma Levinek a munkát és a segítséget” – mondta Molnár Enikő táncoktató.

A Love to Dance csapata: Andreea-Victoria Alexandrescu, Ioana Anton, Barabási Janka Johanna, Bartha Csilla, Alexandra Bălănică, Brianna Bălănică, Berecz Andreea, Bernad Andreea, Bezsnei Abigél, Andrada Bercea, Denisa-Maria Cernescu, Emilia Coman, Csutka-Daczó Zsanna, Dima Cosmin, Dobri Anita, Galang Nicole Anne, Gombos Andrea, Iancu Henrietta Judit, Imreh Izabella, Imreh Diána Andrea, Imreh Edina Gyöngyvér, Imreh Evelin Léda, Karácsony Adrienn, Koós Adrienn, Konnát Barbara, Krizbai Attila, Laslo Renáta Brigitta, Andreea Moldovan, Mara-Ioana Pandele, Ana-Maria Popa, Sándor Mátyás, Szakács Johanna, Sylvester Henrietta Vanda, Diana-Oana Turturică, Rianna-Ecaterina Trandafir, Tódor Maia, Ştefania-Alexia Toma, Andreea-Mălina Urdă, Vass Barbara Nikolett, Vlăsceanu Andrea Renáta, Zsigmond Zsanett. (miska)