Előző írásunk

A mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókról, a gazdák kötelezettségeiről is beszélt az elmúlt héten a gidófalvi gazdatalálkozón György Ervin, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség Kovászna megyei hivatalának aligazgatója. Előadásából a gazdák megérthették: a támogatásokat mindenki igényelheti, de ezzel együtt kötelezettségeket is vállalnak, melyeket be kell tartani, ha nem, a szubvenciók elvesztését, visszafizetését kockáztatják.