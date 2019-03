Anyanyelvű értékelést

Kampányt indított a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) annak érdekében, hogy a magyar tannyelvű osztályokban tanuló gyermekek ellenőrzőjébe magyarul írják be a tantárgyak nevét és a minősítéseket is, mert jelenleg szinte kizárólag a román értékeléseket használják.

A közösségi oldalon folyó kampánnyal elsősorban a pedagógusokban és a szülőkben kívánják tudatosítani, hogy ezt az oktatási törvény megengedi, de túlságosan kevesen élnek vele, noha a szervezet már öt éve, 2014-ben is felkereste a magyar iskolaigazgatókat, és tájékoztatni próbált erről a lehetőségről, amely valós esélyegyenlőséget biztosít a kisebbségi diákoknak is. A CEMO ezúttal az oktatási minisztériumot is feljelentette az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, mert elmulasztotta közölni a magyar pedagógusokkal, hogy magyar nyelvű minősítéseket is használhatnak.