Ezen Codruţ Munteanu kórházigazgató is rendesen meglepődött. Raed Arafat belügyi államtitkár néhány nappal azelőtt azt nyilatkozta: nagyon nincs rendben az, hogy továbbra is vannak orvosok, akik csúszópénzt fogadnak el a betegektől, annak ellenére, hogy jelentős mértékben nőtt a fizetésük. Véleménye szerint, akárcsak Nagy-Britanniában, Romániában is az lenne a normális, ha az orvos megelégedne egy kis szimbolikus ajándékkal – egy csokor virággal, egy üveg itallal, ezt is csak abban az esetben szabad elfogadni a pácienstől, ha már meggyógyult és kiengedték a kórházból. Vannak azonban csodák is az országban. A Presasm.ro portál például arról számolt be, hogy egy nagykárolyi orvos talált egy szép kis összeget az egyik páciense kórlapjai közé csúsztatva, de nem fogadta el a pénzt az idős asszonytól. (Főtér)

84 KILÓ HEROIN. 84,3 kilogramm heroint próbált Ukrajnából becsempészni a máramarosszigeti határátkelőhelyen két holland állampolgár – közölte a román határrendészet. A 44 éves férfi és a 29 éves nő egy Németországban bejegyzett személygépkocsival jelentkezett a Romániába való belépésre. A román határrendészek kockázatelemzés alapján elrendelték a gépkocsi alapos átvizsgálását, és a jármű padlójában, az első ülések alatt kialakított rejtekhelyen 167 sárgás-barnás port tartalmazó csomagot találtak, ami a későbbi elemzés során heroinnak bizonyult. A két holland állampolgárt a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság 24 órára őrizetbe vette, majd előzetes letartóztatásba kerültek. (Adevărul)

TÖBB BELFÖLDI, KEVESEBB KÜLFÖLDI. Januárban közel nyolc százalékkal több belföldi turista szállt meg valamelyik hazai turisztikai egységben, mint egy évvel korábban, a külföldi turisták száma azonban hat százalékkal csökkent. A statisztikai intézet jelentése szerint egy hónap alatt 618 ezer belföldi turista szállt meg a hazai szállodákban, panziókban, a külföldiek száma azonban csupán 139 ezerre rúg. A hazai turisták összesen 1,1 millió, a külföldiek 284 ezer vendégéjszakát töltöttek el Romániában, ami 11 százalékos növekedést jelent a belföldi és 5 százalékos visszaesést a külföldi turistákat illetően. A látogatók több mint nyolcvan százaléka a fővárosban, illetve a megyeszékhelyeken szállt meg, a hegyvidéki üdülők alig több mint hat, a gyógyfürdőhelyek pedig kevesebb mint két százalékukat vonzották. A belföldi turizmus az állami alkalmazottaknak járó üdülési jegyek miatt lendült fel. (Ziarul Financiar)