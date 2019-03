Strasbourgba utazott tegnap este Theresa May. A konzervatív párti brit miniszterelnök a Downing Street bejelentése szerint Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével találkozik. Juncker és Michel Barnier, az Európai Bizottság brexitügyi főtárgyalója az Európai Parlament e héten esedékes strasbourgi plenáris ülésén vesz részt.

May londoni hivatalának szóvivője nem részletezte, hogy pontosan mi szerepel a soron kívüli megbeszélés napirendjén, így egyelőre nem ismert, hogy Theresa May utazásának előzményeként történt-e bármilyen érdemi előrelépés a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszeréről szóló megbeszéléseken. Nem hivatalos értesülések szerint ugyanakkor a brit kormányfő repülőgépe már a hétvége óta indulásra készen állt a brit királyi légierő Londonhoz közeli támaszpontján.

Michel Barnier nem sokkal Theresa May utazásának bejelentése előtt, tegnap délután még alig burkolt utalást tett arra, hogy az EU befejezettnek tekinti a brexittárgyalásokat. A bizottsági főtárgyaló a BBC brit közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint kijelentette, hogy a tárgyalások innentől a brit kormány és a londoni alsóház között folytatódnak.

Az alsóház a tervek szerint ma este szavaz ismét a novemberben elért brexit-megállapodásról, amelyet a képviselők a januári első szavazáson óriási többséggel elutasítottak, elsősorban az ír–északír határellenőrzés újbóli bevezetésének megakadályozását célzó tartalékmegoldás (backstop) miatt.

A backstop-záradék alapján, ha a kilépés után tervezett 21 hónapos átmeneti időszak végéig sem sikerülne az EU-val olyan átfogó kétoldalú kereskedelmi megállapodást elérni, amely önmagában szükségtelenné teszi a fizikai ellenőrzés újbóli bevezetését az Ír Köztársaság és Észak-Írország 499 kilométeres, jelenleg teljesen nyitott határán – amely a brexit után az EU és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi vámhatára lesz –, az Egyesült Királyság egésze vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, Észak-Írországban pedig érvényben maradnának az unió egységes belső piacának egyes szabályozói is.

A kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas alsóházi brexittábora és a kisebbségi tory kormány külső támogatója, a szintén erősen EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) azonban nem hajlandó elfogadni, hogy a backstop-záradék érvényesítése esetén – mivel nincs meghatározott alkalmazási határidő – az Egyesült Királyság elvileg végérvényesen vámunióban maradhatna az EU-val. A brit kormány ezért megpróbál jogi érvényű módosításokat elérni a már lezárt brexit-megállapodásban, az Európai Unió vezetése azonban mindeddig elzárkózott a kilépési tárgyalások újbóli megnyitásától.

Theresa May nemrégiben bejelentette, hogy ha az alsóház kedden újból elveti a brexitegyezményt, a kormány szerdán azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament engedi-e a megállapodás nélküli brexitet. Ha az alsóház a megállapodást és a megállapodás nélküli brexitet egyaránt elutasítja, a kormány csütörtökön lehetővé teszi a képviselőknek a szavazást arról, hogy London kérje-e az EU-tól a kilépés március 29-i határidejének meg­hosszabbítását. A brexit elhalasztásához az EU-ban maradó 27 ország egyhangú hozzájárulása is szükséges.

Tegnap a brit sajtóban olyan értesülések jelentek meg, hogy May esetleg elhalaszthatja a brexit-megállapodásról mára előirányzott szavazást. A Downing Street azonban jelezte, hogy a voksolást mindenképpen megtartják, bár azt tegnap estig nem hozták nyilvánosságra, hogy a kormány pontosan milyen szövegezésű indítványt terjeszt az alsóház elé.