A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy közeledik egy pályázat leadási határideje. A megyei gyermekvédelmi és szociális igazgatóság a SERA Románia Alapítvánnyal közösen pályázik olyan szolgáltatások támogatására, amelyekkel az intézményekben nevelkedő gyermekek számát igyekeznek csökkenteni, ellátásuk minőségét javítani. Korábbi együttműködés bővítéséről van szó, ugyanis a felek előzőleg már szövetkeztek az oltszemi zárt elhelyező központ felszámolására és ahelyett Baróton két, Bodzafordulón egy családi típusú otthon létrehozására. Ezenkívül kétszáz nehéz helyzetben levő gyermek családjától való elválasztását szeretnék különböző szociális szolgáltatásokkal megelőzni. Ez utóbbi program címe: Közelebb a családhoz. A március 15-ig benyújtandó pályázat összértéke 6,035 millió lej, ebből a gyermekvédelmi igazgatóság része 1,08 millió lej.

Benedek Erika, az Erdélyi Magyar Néppárt képviselője jelezte, hogy Baróton nem támogatják a tervet, annak ellenében 1674 aláírás gyűlt össze. Választóinak képviselőjeként kérelmezte, hogy ez a terv ne valósuljon meg, vagy találjanak más megoldást. Feltette a kérdést: ilyen légkörben helyes lenne-e folytatni a programot, esetleg álljanak meg és mérlegeljenek?

Tamás Sándor tanácselnök elmondta, meglepi a kolléganője magatartása. Ugyanis közel két éve tárgyalnak erről a kérdésről a tanácsban. Eddig hét ízben beszéltek erről, egyetértésben, Benedek Erika tanácstagi, tanári, szülői, iskola vezetőségi tagi minőségében is érintett, eddig nem szólt ellene. Most hirtelen aláírásgyűjtésbe fordult az ügy. Tíz éve törekszik a gyermekvédelmi és szociális igazgatóság, hogy megoldásokat találjon, hiszen jövő év végéig Romániában meg kell szüntetni az összes zárt rendszerű gyermekotthont, így fel kell számolni az oltszemi központot is. A fogyatékos gyermekeknek családi típusú otthont és speciális oktatási feltételeket kell teremteni. Két éve megtalálták a megoldást, hangsúlyozta, hiszen ez csak ott lehetséges, ahol speciális oktatás folyik. Ilyen van Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és Bodzafordulón. Utóbbi két város polgármestere vállalta, hogy befogadják az oltszemieket: a magyarokat Baróton, a román anyanyelvűeket Bodzafordulón. Három éve Baróton még négy speciális osztály működött, most kettő.

Az Oltszemről átköltöztetendő gyermekekkel együtt ismét négy lesz. Ezt a helyi tanácsokban is megtárgyalták, Baróton például négyszer tárgyaltak erről. Egyetértés volt a kérdésben, megtalálták a két megfelelő területet, ahol építkezhetnek. A megyei tanácsnak aláírt szerződése van a három otthon felépítésére, ebből nem lehet kihátrálni – mondotta az elnök. Most, hogy Baróton elkezdtek aláírásokat gyűjteni, egyesek politikai tőkét kovácsolnak az ellenkezésből – tette hozzá Tamás Sándor. 26 gyereket visznek Barótra, közülük 9 baróti. „De gondoljanak arra, hogy az 1100 háromszéki árva gyermekből 147 erdővidéki, akiket máshol nevelnek. Mi lenne, ha senki sem vállalná be őket?” – tette fel a szónoki kérdést az elnök. Hozzátette: „Megyei szinten meg kell oldani a kérdést. Felelősséggel kell közelíteni az ügyhöz a kényes kérdésekben is, ne csak a kerítésünkig lássunk.”

Benedek Erika válaszában elmondta, rá lehet helyezni a felelősséget az ő vállára. Vállalja. Nem ő kérte az aláírásokat, hanem a baróti polgármester, mondotta. Az a helyzet, hogy egy település ellenkezik a döntés ellen. Nem a gyermekek állapotáról, elhelyezéséről van szó, hanem arról, hogy Baróton nincsenek megfelelő körülmények, nincs a város felkészülve a gyermekek fogadására. A legfájdalmasabb, hogy a jó gyermekeket elviszik a városból, van, akit már általános iskolában, másokat középiskolás korban.

Tamás Sándor visszavágott: azért nem az ezután oda költöztetendő oltszemi gyermekek a felelősek, hogy leromlott az iskola Baróton, rossz a hangulat, és évek óta Bardocra visznek gyermekeket iskolába. A témára visszatérve az elnök jelezte, ha csak az a probléma, hogy nem akarnak érintkezni az oltszemiekkel, megoldják, hogy ne a meglévő iskola épületébe járjanak, a számukra biztosítandó oktatási rendszerben, más épületben, a számukra felépített ingatlanban fognak lakni a számukra alkalmazott 16 nevelővel.

Fazakas Péter néppárti tanácstag kifejtette, nem elég csak a tanácsokban meghozni a döntést, ki kell kérni a közösség véleményét. Kíváncsi lenne, kollégái mit szólnának, ha saját településükre vinnék a gyermekeket. Mert itt betelepítésről van szó – hangoztatta.

Tamás Sándor elmondta: mintegy 200–200 ilyen helyzetben levő gyermeket gondoznak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is, utóbbi helyen súlyos fogyatékkal élők vannak. Sepsiszentgyörgyön bővíteni fogják a speciális iskolát. Vannak olyan közügyek, amelyeket higgadtan kell megbeszélni, a népszavazást érzelmileg lehet befolyásolni. A megyei tanács első számú feladata a gyermekvédelem és a szociális rendszer működtetése. Ez nemcsak törvény adta feladat, hanem erkölcsi kötelesség is – mondotta az elnök.

Végül a három néppárti tanácstag ellenében 23 szavazattal elfogadták a határozatot.