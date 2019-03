A lobogót Fejér László Ödön szenátor ajándékozta, vele együtt most a felvonó­zsinór is eltűnt. Tegnap Vargyasi Tibor egyházgondnok, a kézdisárfalvi közbirtokosság elnöke érdeklődésünkre elmondta: nem tudják, hogy az elkövető helybeli vagy átutazó idegen volt-e, tény, hogy nyoma veszett a zászlónak. Az egyházgondnok tegnap az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezetének a székházában járt, ahol nagy méretű székely zászlót kapott, amelyet nemzeti ünnepünk előtt húznak fel a zászlótartóra, de ezúttal úgy szerelik vissza, hogy ne lehessen elérni. Azt is megtudtuk, hogy március 15. tiszteletére a kis kápolna elé egy ’48-as emlékművet állítanak, amelyet a kézdiszentléleki Bartalis Béla készített. Az emlékműre egy Petőfi-dombormű és a kilenc kézdisárfalvi ’48-as hős neve kerül fel. Fejér László Ödön tegnap azt is elmondta, hogy ahányszor eltüntetik a székely zászlót, mindig újat húznak fel helyette.