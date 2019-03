Titkos számkombinációk

OUG 7, OUG 114 – azaz a 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, illetve a 114-es számú sürgősségi kormányrendelet –, ezek a leggyakrabban emlegetett szám- és betűkombinációk mostanság a román médiában, érthető módon: egyik az igazságszolgáltatási törvényeket módosító jogszabály, másik a nagyszabású adóügyi változások bevezetéséről szól. Közös bennük, hogy mindkettő hatalmas felháborodást váltott ki az általuk szabályozott ágazatokban.

Ami az igazságügyi módosításokat illeti, lassan már szakmabelieknek is nehéz követni azokat, tény azonban, hogy fölöttébb gyanús a szociáldemokraták igyekezete, amellyel át akarják szabni az igazságügyi rendszert. Az általuk oly szükségesnek beállított reformok átgondoltságát pedig alapjaiban kérdőjelezi meg, hogy sürgősségi kormányrendelettel módosítják az alig pár hónappal korábban parlamenti vita után megszavazott törvényeket. Nem csoda hát, hogy az ellenzék ágálása mellett az európai vezetőkben is aggodalmat szül a rendelet, a legárulkodóbb azonban mégiscsak az, hogy a szakma tiltakozik ellene.

A 114-es rendelet talán még az igazságügyi módosításoknál is nagyobb döbbenetet, értetlenséget és felháborodást váltott ki, hiszen derült égből villámcsapásként jött tavaly decemberben, és a magánszektor jelentős részét érintette, igen durva változásokat vezetve be egyik percről a másikra. A bankokra kivetett kapzsisági adó, az energetikai vállalatokat sújtó különadó, a távközlési cégekre kirótt kötelezettségek, a magánnyugdíjpénztárakkal szemben támasztott követelmények, a differenciált minimálbér bevezetése olyan horderejű változások, amelyek az érintetteket is felkészületlenül érték, ráadásul ezek következményeiről mindmáig nem készült alapos felmérés. Nem véletlen, hogy lassan, de biztosan visszakozik a kormány: tegnap Viorica Dăncilă miniszterelnök és Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök is a rendelet módosítását helyezte kilátásba. A kérdés súlyát jelzi, hogy a jegybank elemzése szerint a 114-es rendelet jelenlegi formában történő alkalmazása idén a nemzeti össztermék 0,6, jövőre majdnem 1 százalékával vetné vissza a gazdaság növekedését, miközben a kormány meglehetősen derűlátó módon idén majdnem 5 százalékos növekedésre építette fel az idei költségvetést.

Mindenesetre a szám- és betűkombinációkba lassan beleszédülő polgároknak két titkos kódot mégiscsak érdemes lenne megjegyezniük: 2019 és 2020. Két évszám: idén európai parlamenti és államelnök-választást tartanak Romániában, 2020-ban pedig parlamenti választást. Ha sokan élnek majd e két számkombináció nyújtotta lehetőséggel, talán kialakul majd az a kód – az a szavazatszám –, amely révén megszabadulhat az ország hozzá nem értő, kizárólag önös érdekeiket szem előtt tartó vezetőitől.