Lészen ágyú – ünnepi tárlat Kézdivásárhelyen

A megnyitón a nagyszámú közönség mellett több képzőművész is jelen volt. Az idei kiállítás védnöke Vargha Mihály szobrász, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, kurátora pedig Dobolyi Annamária művészettörténész, a múzeum munkatársa.

Házigazdaként Dimény Attila múzeumvezető köszöntötte a megjelent alkotókat és a művészetkedvelő közönséget, hangsúlyozva, hogy a kézdivásárhelyiek számára azért is fontos ez a kerek évforduló, mert itt és ekkor indult el az ágyúöntés, amely később városunkat ismertté tette a nagyvilágban. Az sem véletlen – hangsúlyozta –, hogy az idei március 15-én a Lészen ágyú témában kértek alkotásokat a művészektől. Elmondta, ebben az évben harmincnégy kortárs képzőművész harminckilenc alkotással van jelen az ünnepi tárlaton. Azt is közölte, hogy az Incze László Céhtörténeti Múzeum lehetőségeihez mérten 2009-től kezdődően minden évben igyekezett katalógust is készíteni az ünnepi tárlathoz, 2015-től pedig a Székely Nemzeti Múzeum vállalta annak megjelentetését, és ötödik éve annak, hogy megvásárolhatják az ünnepi kiállítást bemutató naprakész kiadványt a tárlatlátogatók.

A 30. jubileumi tárlatot hárman mutatták be: Deák Ferenc Loránd műkritikus, Dobolyi Annamária és Vargha Fruzsina kolozsvári művészettörténész. Dobolyi Annamária a festészeti anyagról, Deák Ferenc Loránd a grafikákról, akvarellekről, pasztellekről és temperákról, Vargha Fruzsina pedig a szobrokról, textíliákról és kisplasztikákról tartott szakavatott ismertetőt.

A megnyitón az előző évek hagyományait követve idén is közreműködött a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy vezényletével, amely színvonalas műsorával ráhangolta a közönséget a közelgő ünnep hangulatára. A kiállító művészek: Albert Levente, Balázs István, B. Hajdú Enikő, Nicu Barb, Haszmann Júlia Réka, Hervai Katalin, Hosszú Zoltán, Koszta Ervin, Köllő Margit, Miklóssy Mária, Petrovits István, Péter Eszter, Simó Enikő, Vargha Mihály és Vinczeffy László Sepsiszentgyörgyről, Deák M. Ria és Deák Barna Kovásznáról, Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Bartha Árpád, Bartha Bíborka, Bodó Dávid, Csutak Levente, Jakabos-Olsefszky Imola, Rosinecz László és Vetró-Bodoni Sebestyén András Brassó megyéből, Csillag Mónika, Illés-Muszka Rudolf, Máthé László, Sárosi Csaba, Sárosi Mátyás Zsolt, Szász Edit, Vajna László K. és Vetró András Kézdivásárhelyről. A kiállítás április 7-éig tekinthető meg.