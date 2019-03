És így tovább…

Történt pedig, hogy a múlt héten a Realitatea TV csütörtökön Marosvásárhelyre, pénteken Maroshévízre vonult megvédeni az egységes nemzetállamot, valamint az itt élő elnyomott románokat a Román Valóság című adásban. Az alaphangot a magyarságszakértő Dan Dungaciu egyetemi tanár adta meg telefonon, aki ismét őszintén bevallotta: Románia tehetetlenül asszisztál ahhoz, hogy Magyarország kiterjeszti felügyeletét Erdélyre és úgynevezett társszuverenitást valósít meg. Ezzel elég jól feltüzelte a stúdióban jelen levőket, ahol aztán a moderátor Cosmin Guşă egyáltalán nem moderálta magát és a résztvevőket. Sőt, egy Octavian Hoandră nevű újságíró rögtön átkozódni és köpködni kezdett, mire vidáman figyelmeztették, hogy az Országos Audiovizuális Tanács büntetni fogja az adót, majd ezen még többször is elnevetgéltek.

Csak töredékét és távirati stílusban idézek az ott körülbelül nyolc óra alatt elhangzottakból. A románok több mint kétezer éve élnek itt, amire a dák leletek és a római castrumok romjai a bizonyítékok (mondjuk, ebből csak ezer év hiányzik), aztán a magyarok ezer éven át uralkodtak fölöttük. Elnyomták őket, és nem engedték meg nekik az ortodox vallás gyakorlását és kőtemplomok építését. A nagy egyesülés után beindult revizionista törekvések máig is tartanak, akárcsak a románok elnemzettelenítése! A magyar honvédek gyilkolták a románokat, például Ippen és Ördögkúton. Most szobrokat állítanak nekik! (Köröstárkányt és Szárazajtát nem említették.) Létrehozták a szörnyűséges Magyar Autonóm Tartományt. A román vezér, Gheorghiu-Dej székely szekusokat küldött Kádár Jánosnak segíteni a magyar titkosszolgálat megalakításában. Ceauşescu (a régi szép időkben) még azt is kerülte, hogy Kádár mellé üljön egy nemzetközi tanácskozáson. A magyarok közben falurombolással vádolták, ártatlanul!

Tőkés László román, magyar, amerikai és még ki tudja, milyen titkos ügynök volt? (!). Marosvásárhely fekete márciusát Magyarország és a vásárhelyi magyarok provokálták ki és vitték véghez! Az RMDSZ a Fidesz fiókvállalata, és a román parlamentben (és mindenütt) annak utasításait hajtja végre! Ő dönt Románia költségvetéséről! Amióta megalakult, egyfolytában kormányon van! Antal Árpád Koszovóval ijesztget! Dan Tanasăt is fenyegeti, de ő nem fél! Ő egyedül 12 éve ingyen, bérmentve, önkéntesen harcol a kisebbségben levő románok jogaiért. Kénytelen, mert nincsenek román iskolák, román könyvüzletek, újságok, még csak román alpolgármesterek sem, és a többségi magyar kisvárosokban nincsenek román színházak! Ráadásul a kultúrára a pénzeket a nemzetiségek számaránya szerint osztják el! Kovászna megye tanácselnöke, Tamás Sándor azért nem javíttatja meg az utat a Szent Anna-tó felé, hogy a románok ne tudjanak oda menni! (És a magyarok?) Kovászna és Hargita megyében van a legtöbb törvénytelenül működő vágóhíd, húsfeldolgozó és szeszelőállító! Hol van Kövesi, aki válása után megtartotta férje nevét?! Romániában a magyarok az ötödik hadoszlop! Magyarországnak tervei vannak az autópálya-építéssel és a gyorsvasúttal! Amikor idepiszkált, rögtön a körmére kellett volna ütni, de most már a karját is bedugta, így sokkal nehezebb! Gazdasági támogatást nyújt és támogatja a székelyföldi sportklubokat! Orbán személyes tanácsadónak nevezte ki Emeric Ieneit, és futballakadémiát akar létrehozni Nagyváradon is! Magyarországnak nagy a Romániával szembeni külkereskedelmi többlete! Marius Paşcan volt Maros megyei prefektus egymaga vette fel a harcot a grófokkal és azok ivadékaival, akik törvénytelenül igényelték és kapták vissza a román erdőket, román földeket és épületeket! Wass Albertről és más háborús bűnösökről intézményeket neveznek el! És így tovább, és így tovább…

Végkövetkeztetésként elhangzott, hogy a magyarok ezer év alatt népirtást (genocídium) hajtottak végre az erdélyi románság rovására, és most nemcsak Székelyföld, hanem egész Erdély autonómiáját szeretnék elérni! Az RMDSZ-es vezetők mind-mind gyilkosok (nişte criminali)! És így tovább, habzó őrültségek sorozata, amilyenekkel nincs tájéka világnak, ahol normális ember leülne vitatkozni. Pedig maholnap máris nemzedékek igazodnak el belőle.