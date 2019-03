Biztonsági öveket becsatolni!

Emellett természetesen más szabály- vagy törvénysértésekre is figyelnek, a cél a közlekedésben részt vevők biztonságának növelése. A rendőrség közleményben tudatja, hogy a biztonsági előírások betartása is kötelező. Ezeket eddig is számonkérték, az év első két hónapjában megyénkben 442 esetben bírságoltak ezek elmulasztása miatt: 404 alkalommal a sofőrt büntették meg azért, mert nem volt becsatolva a biztonsági öve vezetés közben, 38 alkalommal az utasokat, 9 esetben pedig azokat a felnőtteket, akik a gyermekeiket utaztatták megfelelő óvintézkedések nélkül. (demeter)