Ittak és verekedtek

Két verekedés miatt is kivizsgálást indított a rendőrség, mindkettő szombat este, italozás közben történt. Az egyik egy sepsiszentgyörgyi kocsmában, ahol egy 31 éves férfi három másik vendéggel nézeteltérésbe keveredett, és a véleménykülönbségeket tettlegességgel próbálta rendezni.

A rendőrök 24 órára őrizetbe vették, most pedig hatósági felügyelet alatt van, bántalmazás és rendháborítás miatt folyik ellene vizsgálat. Ugyancsak szombaton Bodzafordulón is a hatóságoknak kellett közbelépniük, de ezúttal egy magánház udvarán, ahol három férfi között tört ki verekedés. A jelek szerint egy 18 éves fiatalember ugrott neki 23 és 31 éves ismerőseinek, őt is bántalmazással gyanúsítják. A rendőrség azt ajánlja a lakosságnak, hogy mértékkel fogyasszon alkoholt, és ne vitatkozzon ittas személyekkel, mert könnyen erőszakba torkollhat a szópárbaj. Ilyen esetben a beszélgetést el kell halasztani, és olyankor kell megoldást keresni a vitás kérdésekre, amikor minden érintett feje tiszta – írják közleményükben. (demeter)