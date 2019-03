A tizennyolc éves bölöni Borzos Beatrice úgy tartja magáról, a zene segítségével tudja leginkább kifejezni magát, és ezt be is bizonyította a fogyatékkal élőknek szervezett tehetségkutató verseny múlt hétvégén tartott sepsiszentgyörgyi döntőjében. A három hónapos korában látóideg-sorvadással diagnosztizált lány a medgyesi Moldovan Ramonával osztozott az első díjon, de a szervezők állítása szerint a többi helyezett is méltán kiérdemelte a dobogós helyet.

A sepsiszentgyörgyi döntőben tizenkilenc énekes és zenész méretkezett meg Marosvásárhelyről, Medgyesről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Foksányból, Sepsiszentgyörgyről és környékéről, ők a tavalyi előválogatásokon jutottak tovább a jelentkező harminchét énekes és zenész közül. Az első három helyezett többnapos hollandiai kiránduláson vesz részt, ahol fellépést is szerveznek számukra, ugyanakkor a díjazottak bekerülnek a United by Music Románia zenei menedzsmenthálózatába, zenei karrierjüket hosszú távon is támogatják majd.

A harmadik helyezést elért mozgássérült székelyszáldobosi Nyikó Anetta jelenleg a Sapientia egyetem informatika szakán a szoftverfejlesztési mesterit végzi, teljes munkaidőben programozóként dolgozik. Gyermekkorától énekel és zongorázik. Egy másik háromszéki döntős a nemlátó Tölcséres József volt. Nyugdíjas, családjával él Sepsiszentgyörgyön, két fia van. Aktív éveiben fő raktáros volt az akkori villanyvállalatnál. Zenei hajlamát és tehetségét az édesanyjától és anyai nagyapjától örökölte. Dalszövegek írásával és zeneszerzéssel is foglalkozik, kilencven saját szerzeménye van, a J-J Old Friends nevű duó­ban zenél, amellyel leginkább nyugdíjas összejöveteleken lépnek fel. A sepsiszentgyörgyi Rugina Róbert is a döntőbe jutott, 2014-től tagja a sérült fiatalok Írisz házi csoportjának, azt mondja, a zene megnyugtatja. A tizenhat éves Ștefan Cosmin Lingurar is gyarapította a háromszéki versenyzők táborát, ő az oltszemi speciális iskolában tanul első osztályos korától. Óvodás korában Baróton nevelkedett a gyermekotthonban, itt szerettette meg vele a zenét az egyik nevelő – mutatták be fellépése előtt.

A tehetségkutató verseny szervezője a tavaly alapított sepsiszentgyörgyi United by Music Alapítvány, amely hollandiai mintára jött létre, kezdeményezője és elnöke Makkai Péter, a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókjának fogyatékkal élőkért munkálkodó ágazata és az Írisz Ház igazgatója – utóbbi hathatósan részt vett a vetélkedő szervezésében. A United by Music Alapítvány alapgondolata, küldetése folyamatos zenei oktatást, fejlesztést biztosítani a tehetséges fogyatékkal élőknek, és bizonyítani, hogy a zene mindannyiunk közös nyelve.