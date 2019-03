Érmével emlékeznek Stephen Hawkingra

Előző írásunk

A tizennyolc éves bölöni Borzos Beatrice úgy tartja magáról, a zene segítségével tudja leginkább kifejezni magát, és ezt be is bizonyította a fogyatékkal élőknek szervezett tehetségkutató verseny múlt hétvégén tartott sepsiszentgyörgyi döntőjében. A három hónapos korában látóideg-sorvadással diagnosztizált lány a medgyesi Moldovan Ramonával osztozott az első díjon, de a szervezők állítása szerint a többi helyezett is méltán kiérdemelte a dobogós helyet.