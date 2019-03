Sepsiszentgyörgyi kosarakkal indult a találkozó, ám a házigazdák előbb 4-re, majd 6-ra és 9-re is kiegyenlítettek, sőt, a 6. perc végére négypontos előnyre tettek szert (12–8). Ekkor Zoran Mikes időkéréssel törte meg a târgoviștéiek lendületét, és egy 7–0-s roham végén ismét a zöld-fehérek vezettek (12–15). A negyed hajrájában Kilin Tünde egy triplával újra döntetlenre hozta a meccset (15–15), ám Kristina Higgins büntetőből ismét előnybe dobta a SIC csapatát (15–17). A második játékrész teljes egészében a háromszéki lányokról szólt, akik egymás után szórták a kosarakat, vendéglátóik pedig csak elvétve pontoztak. Az első félidő küzdelmeit a zöld-fehérek egykori játékosának, Ancuţa Stoenescunak a hárompontosa zárta, a csapatok pedig 23–37-es állásnál vonultak szünetre.

A térfélcserét követően a Sepsi-SIC már 20 ponttal is vezetett (24–44), amikor kiegyensúlyozottá vált a küzdelem. A szentgyörgyieknek a harmadik negyed felénél már kigyűlt az öt csapathibájuk, ezzel pedig teret adtak a târgoviștéi lányoknak, akik éltek is a lehetőséggel. Az utolsó szakasz 39–54-es eredményről indult, s bő két percnek kellett eltelni ahhoz, hogy feljegyezhessük a játékrész első kosarát. Akkor Angelika Slamová volt eredményes (39–56), és a következő percben újra kosárképtelenek voltak a csapatok. A pontcsendet ezúttal Carla Popescu törte meg (40–56). A kapott kosár felrázta a bajnok csapatot, amely innen kezdve minden támadásával növelte előnyét, és a 37. percben már plusz 30 pont előnyben volt a zöld-fehér mezes gárda (42–72). Az utolsó három percen belül Stoenescu távolról célzott pontosan, a véghajrában pedig a házigazdák további kétszer, a mieink pedig háromszor voltak eredményesek, és a rangadónak egyáltalán nem nevezhető párharc a Sepsi-SIC 49–78-as diadalával ért véget. A mérkőzés legponterősebb játékosa a 15 egységig jutó Annemarie Gödri-Părău lett, míg Kristina Topuzović dupla duplával (12 pont/10 lepattanó) vette ki részét a Kovászna megyeiek sikeréből. A házigazdáktól a maga 14 pontjával Kilin bizonyult a legjobbnak.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 11. forduló: Târgoviște–Sepsi-SIC 49–78 (15–17, 8–20, 16–17, 10–24) Târgoviște, városi sportcsarnok. Vezette: Bedir Sefer, Claudia Patricia Telcian, Răzvan Opriț. Târgoviște: Kilin 14/6, Stoenescu 9/6, Poole, Irimia 1, Vaida 7–Toma, Chivu 4, Coker 8, Neagu, Ghiţă 2, Tănase, Popescu 4. Edző: Cătălin Tănase. Sepsi-SIC: Gödri-Părău 15, Kovács 5/3, Higgins 12, Solopova 11, Topuzović 12–Șipoș 3/3, Nagy, Demeter 4, Slamová 8, Whitted 8. Edző: Zoran Mikes.

A Sepsi-SIC csapata kedden az aktuális szezonban immáron negyedszer is nyerni tudott a Târgoviște ellen, ami egyben idénybeli 19. sikere is volt. Együttesünkre szombaton újabb kiszállás vár, hiszen a 13. fordulóban a Brassói Olimpia vendége lesz. (tibodi)