Miért van szükség ellenzékre?

Álom maradt csupán, hogy az RMDSZ-hez hasonló méretűvé növik ki magukat, és valós alternatívát kínálnak a szövetséggel elégedetleneknek, s az erdélyi magyarságnak is megadatik a választás szabadsága, a többpártrendszer. A helyi önkormányzatokban itt-ott még szerepel (vagy akadékoskodik) néhány képviselőjük, ám az országos politikába nincs beleszólásuk.

Illetve mégis...

Ez a másfél évtized azt is bebizonyította, ha nem jönnek létre az alternatív szervezetek, ma még ott sem lennénk, ahová nagy nehezen elvánszorogtunk. Ha az SZNT, EMNT nem tartja életben az autonómiamozgalmat, már nem is hallanánk róla, hisz a 2000-es évek elejére az RMDSZ-nek már rég csak a programjában szerepelt a székelyföldi területi autonómia, és a kulturális autonómiát kiváltó kisebbségi törvény is csak a „szakítás” után vált aktuálissá. Ellenzéke erőteljes mozgolódása láttán hirtelen zászlajukra tűzték ismét az önrendelkezést, kampányaik fő szlogenjévé vált, és kínkeservesen kikínlódtak egy autonómiastatútumot is, hogy hitelesebbnek tűnjék küzdelmük. Ám ha az RMDSZ vezetőin múlik, soha nem került volna a parlament plénuma elé egyetlen ilyen jellegű jogszabály sem. A kisebbségi törvény tizenöt éve csücsül a képviselőházban, az autonómiastatútumuk pedig a szövetségi elnök fiókjában lapulva várja a soha el nem jövő, benyújtásra alkalmas pillanatot.

Civil szervezetek erőteljes fellépésére volt szükség, hogy napirendre kerüljön az anyanyelvhasználat szabályozásának kérdése, és szintén civilek indították el a marosvásárhelyi katolikus iskola felszámolása miatti tiltakozást, csak mikor melléjük álltak a kis pártok, akkor ébredt fel az RMDSZ is, hogy végül minden befolyását latba vetve megakadályozza az intézmény felszámolását.

De legalább ennyire átlátszó a marosvásárhelyi magyar orvosképzés ügye is. Semmit sem szóltak az RMDSZ korifeusai, amikor tavaly összeolvasztották a MOGYE-t a Petru Maior Egyetemmel, és akkor sem, amikor diákok százai tüntettek az igazságtalan vizsgarendszer miatt, legfennebb közösségi oldalukon elégedetlenkedtek az angol orvosképzés önálló karrá alakulásakor. Ám most, hogy megtudták, az EMNT és az EMNP 16 ezer tiltakozó aláírással keresi meg a tanügyminisztert, segítségét kérve a helyzet magyarok számára is elfogadható rendezésében, rögtön interpellált a parlamentben az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője.

Az igazi többpártrendszer egyelőre nem adatik meg az erdélyi magyarságnak, de az elmúlt harminc esztendő bizonyította, nagyon nagy szükség van ellenzékre, öntudatos civilekre, hogy vissza-visszalökdössék a helyes útra az apró lépésekkel araszolgató RMDSZ-t. Minden jel szerint nélkülük nagyon eltévedt volna a vélt és valós érdekekkel kikövezett nagy román politikai útvesztőben.