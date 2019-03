Közel egy éven keresztül sorozatosan „hibát” talált a kovásznai városháza által benyújtott iratcsomóban a hatóság, és csak Gyerő József polgármester erélyes fellépésének köszönhető, hogy az év elején meghirdethették a közbeszerzést a kivitelezésre. Most azonban újabb problémával szembesültek: a március 5-i határidőig senki nem tett ajánlatot a munkálat elvégzésére, mivel időközben a valós árak jelentősen növekedtek a tervekben szereplő pénzügyi mutatókhoz képest. Így bármennyire is várja a lakosság, tovább késik az utcák korszerűsítése, egyelőre nem újulhat meg többek között a Gábor Áron és az Andrei Şaguna utca sem.

Kovászna városa 2016-ban nyert finanszírozást a Regionális Operatív Programon keresztül tizenegy utca felújítására. Egy év alatt elkészült a műszaki terv, ezt a városháza fizette ki. 2018 májusában nyújtották be jóváhagyásra a kivitelezésről szóló közbeszerzési dokumentációt. A bukaresti hivatal azonban ilyen-olyan okokra hivatkozva hat alkalommal dobta vissza a papírokat. Februárban végre megszületett a jóváhagyás, meghirdették a közbeszerzést. A határidőig egyetlen cég sem nyújtott be ajánlatot, főként azért, mert a 2016 óta eltelt idő alatt jelentősen változtak a terv pénzügyi mutatói. Ennek egyik oka, hogy az építkezésben nagy mértékben növelték a kötelező minimálbért, de nőttek az anyagárak is. Hiába kérik az építészek a terv összköltségének emelését, a pénzügyi mutatók módosítására nincs mód. Lehetőség lenne, hogy a többletkiadást a városháza saját bevételéből biztosítsa. Keresik a megoldást, a régiófejlesztési ügynökséggel is tárgyalnak, nem akarják tovább terhelni a város költségvetését – magyarázta a helyzetet Gyerő József.

A fizetésemelés és az anyagok árának növekedése okozta költségnövekedés nem csak a tizenegy utca felújítását késlelteti, más forrásokból finanszírozott munkákkal is gondok vannak. Ezért csúszik a csomakőrösi csatornarendszer kiépítése, az új óvoda építésének folytatása, az iskola bővítése, az orvosi rendelők javítása, a sétatéri sportpálya átépítése is – mondta a polgármester.