A tegnapi soros ülésen Bokor Tibor polgármester előterjesztésére Kézdivásárhely önkormányzati képviselői módosították a műjégpálya működési szabályzatát, egy újfajta belépőtípust vezettek be.

Bokor Tibor elmondta: a módosítást nem a városháza, hanem a műjégpálya alkalmazottjai kérték, ők javasolták, hogy az eddigi belépőjegyek mellett vezessenek be egy ötlejes kísérőjegyet is. A belépőjegyek ára nem módosul, felnőtteknek 10, tizenhat éven aluli gyermekeknek és kísérőknek pedig 5 lej a jegy ára másfél órára. Az elöljáró értesülése szerint a kísérők miatt sokszor van vita, egy kisgyermekkel bemennek öten-hatan a pályára, cipővel rámennek a jégre, rontják annak minőségét, ez nem megengedhető. Az ötlejes jegy nem jelenti azt, hogy az illető a jeget is használhatja, ezt a kiegészítést a gazdasági bizottság javasolta – hangsúlyozta a polgármester.

Johann Taierling, az Erdélyi Magyar Néppárt tanácstagja hozzászólásában kifejtette, nem érti, miért kell ez az intézkedés, illetve a jégpálya felügyelői miért nem intézkednek, ha valaki utcai cipőben lép a jégre. Bokor Tibor válaszából az derült ki, hogy a jeget használók nem jegyet, hanem karszalagot kapnak, és amikor öt-hatszázan vannak, képtelenség kiszűrni azokat, akik cipővel járnak a jégen. A módosítást többségi szavazattal, három tartózkodással és két ellenszavazattal fogadták el.