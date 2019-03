A műsor amolyan hangoló lehetett a székely szabadság napjára és a március 15-i ünnepségekre, amelyek egyértelműen provokációt jelentenek. Szavaikból sok mindent meg lehetett érteni, mert nemigen kerteltek, de azokból érdekes következtetéseket is levonhatott bárki. A vitában résztvevők jámborak voltak, mert érveik megerősítésére nem hívtak bunkókkal felszerelt leitatott támogatókat.

A köztük levő nyelvészeti szakértő tisztázta, hogy a bozgor szó közel sem olyan csúnya és visszataszító, mint a büdös oláh. Ugyebár nem azt jelenti (amit a magyarok gondolnak), hogy hazátlan, csak az a bozgor, aki olyan nyelvet beszél, amit a másik nem ért! És ezzel a nyelvvel természetesen baj van, mert most jön ide ez a pápa Csíksomlyóra, és magyarra akarják fordítani beszédét. Az egyik adásban szereplő megtette javaslatát, hogy ha őszentsége magyaroknak akar prédikálni, akkor menjen Magyarországra! És (Jézus, Mária!) netán még Márton Áront is szentté avatja! Az a borzasztó, hogy Hargita megyének még egy árva román parlamenti képviselője sincs. Bár az egyik résztvevő azt elkotyogta, hogy a román pártok nem nagyon tudnak megegyezni abban, hogy kire szavazzanak. Az itteni románokat saját földjükön (ez jó néhányszor elhangzott) elhanyagolja a kormány! Felsorolták, hogy bezzeg a két világháború közt miként támogatták az ide jövő román tanítókat. Most oda jutottunk, hogy a magyarok a magyar többségű megyék címerébe nem akarnak román elemet betenni! A magyar szülők nem tanítják meg otthon csemetéiket románul! Egy honi hokicsapat Kanadában Erdély-címeres mezben vonult fel! Politikai alapon egy Nagy Ferdinánd nevű személyt Montenegróba küldtek nagykövetnek, ahol aztán Hargita megyeiek székely táncot mutattak be, ami mégiscsak felháborító! (Gondolom, semmi közük nem volt Romániához).

Görögországban és Franciaországban el sem ismerik a nemzeti kisebbségeket! (Hát nem vehetnénk példát tőlük?) A magyar parlamentben azért van a Fidesznek kétharmados többsége, mert a kettős állampolgár székelyek arra szavaztak. Most a Fidesz vezeti az RMDSZ-t, amely azt tesz a román kormánnyal, amit akar! Így ők a kolozsvári kongresszusukon elfogadták, hogy Magyarország zászlóját és himnuszát itt is lehessen használni. De Antal Árpád szentgyörgyi polgármester nem engedi kitűzni a hivatalra a román trikolórt. A két székely megye több pénzt kap, mint a többiek. (Hol a pénz?) Kár, mert Franco diktátor is hiába adott pénzt a katalánoknak, baszkoknak, hogy megvegye őket, azok mégis, máig is küzdenek autonómiájukért. Vannak viszont olyan országok is, ahol az autonómia szó kiejtése bűncselekmény!

Különben a romániai magyarság vezetői teljesen elszakadtak a néptől, amely egyebet akar, mint amit vezéreik követelnek. (Ebből olyan következtetést vonhatunk le, hogy az itteni magyarok például egyáltalán nem szeretnének autonómiát, csakis vezetőik erőltetik.) Olyan adminisztratív egység, mint Székelyföld, soha nem is volt (és remélhetőleg nem is lesz a sifonérban)! De akkor miként lehet, hogy a mócoknak, vagy máramarosiaknak még országuk is volt? (Ţara Moţilor, Ţara Maramureşului.)

Az adásban részvevők sugallták a Románia és Magyarország közti megbékélést a német–francia példa alapján, ami azért történt meg (szerintük), mert a németek bocsánatot kértek a franciáktól és a görögöktől. Valószínű, egy magyar bocsánatkérés segítene a megegyezésben, bár – mint említették – a trianoni békeszerződés megkötése napján (1920. június 4.) meghúzták a harangokat, leállt a forgalom, megállt az élet. (Gyászoltak a marhák ahelyett, hogy ünnepeltek volna!) Az adásban felvetődött az a szörnyűség is, hogy mi lesz például egy népszavazás esetén (lásd a Krím)?!

Ami a jövőt illeti, azt jósolták, hogy erről a vidékről teljesen el fognak tűnni a románok. Azt nem említették, hogy úgy-e, miként az összes erdélyi, egykor többségében magyar nagyvárosban történt. (Lásd: Lucian Boia, Románia elrománosodása.)