Egy lépés a hídépítéshez

A Sepsi Útépítő társasággal megkötött szolgáltatói szerződés módosítását hagyta jóvá legutóbbi soros ülésén Sepsiszentgyörgy tanácsa. A változtatásra azért van szükség, mert a vállalat a tavalyi ígéreteknek megfelelően több kisebb munkálatnak is nekilát az év folyamán. Elsőként az Olt utcában javítják ki a járda meglazult – több lakossági panaszban is emlegetett – járólapjait. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint júniusig a további eszközbeszerzést és a létszámbővítést is elvégzik.