A Sepsi Útépítő társasággal megkötött szolgáltatói szerződés módosítását hagyta jóvá legutóbbi soros ülésén Sepsiszentgyörgy tanácsa. A változtatásra azért van szükség, mert a vállalat a tavalyi ígéreteknek megfelelően több kisebb munkálatnak is nekilát az év folyamán. Elsőként az Olt utcában javítják ki a járda meglazult – több lakossági panaszban is emlegetett – járólapjait. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint júniusig a további eszközbeszerzést és a létszámbővítést is elvégzik.

A vállalat emberei jelenleg is dolgoznak, a városházával átellenben található, az OTP Bank képviseletének otthont adó épület felső szintjén található helyiségekben – közölte megkeresésünkre az elöljáró. Amint arról beszámoltunk, az önkormányzat tervei szerint ezekbe a helyiségekbe költöztetnék azon irodákat, amelyek jelenleg a városháza épületének hátsó traktusának földszinti és első emeleti részén találhatóak. Ezeket a városmag sétálóutcáinak kialakításakor várhatóan felszámolják, mivel átjárót hoznak létre.

Érdeklődésünkre, hogy milyen sürgős munkálatoknak látnak neki a vállalat emberei, Tóth-Birtan Csaba elmondta: amint végeznek a jelenlegi feladattal, rövid időn belül nekifognak az Olt utca városközpont felőli részén a járda rendbetételének. Az elmozdult járólapok miatt sokan háborognak, ezért ezt a sürgősségi beavatkozások közé sorolták. A vállalat – amint azt Antal Árpád polgármester nemrégiben kijelentette – főképp azokra a munkálatokra koncentrál idén, amelyekkel az önkormányzat „adós maradt” a lakosság irányába: a lakótelepi járdák, sétányok és parkolók korszerűsítése, rendbetétele lesz feladatuk, a városi kertészettel közösen.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a cég továbbra is öt alkalmazottal működik, de elindították a bővítést, és reményeik szerint legkésőbb júniusra sikerül feltornászni tizenötre a létszámot. Erre már csak azért is szükség lenne, mivel idén a kisebb útkarbantartási munkák (egyebek mellett a festés, amihez tavaly már megvásárolták a szükséges felszerelést), a járdakialakítás, a szegélykőcsere, a Debren-patak takarítása, illetve az önkormányzati épületeken végzendő kisebb javítási munkálatok is szerepelnek a vállalat feladatai között. Ehhez pedig nagyobb csapat kell, az elképzelés szerint 25 személyre lenne szükség. Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy a személyzetbővítés mellett eszközbeszerzést is elindítottak, főképp útkarbantartásra használt kisebb gépeket vásárolnának.

Saját aszfaltállomás vásárlását továbbra sem tervezik, mivel ilyen alacsony kapacitásúakat már nem gyártanak, illetve ami még fellelhető, az túl nagy kiadást jelentene. Az aszfaltot külső forrásból szerzik be, a munkálatokat viszont saját eszközökkel végzik el – ezeknek egy részét vásárolják meg most, az eljárás azonban valószínű, két hónapig is elhúzódik majd. Ami a vállalat szépmezői telepét illeti, az alpolgármester elmondta: a cég bérbe vette az egyik volt istálló épületét, amelyet le kell bontani. Viszonylag könnyű dolguk lesz, mivel egy téglából épült ingatlanról van szó. Ennek a helyén alakítják majd ki az elsősorban a felszerelések, eszközök tárolására szolgáló kisebb csarnokot. Tóth-Birtan Csaba szerint ezen a téren nyárig előre kell lépniük.

Az önkormányzat azért döntött saját útjavító vállalkozás létrehozása mellett, mert a jelenlegi szabályozás mellett kisebb javításokat nagyon nehéz elvégeztetni. A tervezett munkálatokra ugyanis közbeszerzési eljárást kell meghirdetni, a nyertes cég nem mindig helybeli, ezért nemigen lehet visszahívni, ha utólagos javításokra van szükség az általa kivitelezett út- vagy járdarészen pedig a gyors beavatkozással sokszor csökkenteni lehetne a kárt. A tavaly szeptemberben elindított vállalat több kisebb javítási munkálatot már el is végzett. Az ő munkájuk a Gyöngyvirág utca végétől az Olt-hídig vezető járda felújítása, a Csíki negyedben az Otthon sétány esővíz-elvezetése, járdák és parkolók kialakítása, a Gróf Mikó Imre és a Petőfi Sándor utcában a járdák „újrapiskótázása”, de ők végezték el a Mihai Viteazul tér körüli parkolók meglazult kockakő burkolatának újbóli lerakását is.