A küldöttség önálló magyar kar létrehozását sürgette – a már megalakult angol kar mintájára – az immár Marosvásárhelyi Or­vosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemként (MOGYTTE) működő intézményben, és a MOGYTTE „multikulturális jellegének törvényi garantálását” követelte. Az EMNT és EMNP képviselői emlékeztették a minisztert, hogy korábbi mandátuma idején, 2012 őszén „békéltetőként” utazott Marosvásárhelyre, ahol Victor Ponta akkori kormányfővel közösen egy utóbb be nem tartott hétpontos megállapodással szerelték le a – megalakulásakor még magyar intézményként működő, majd kétnyelvűvé vált – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóinak és hallgatóinak tiltakozását, amelyet az oktatási törvény megsértése, a magyar tagozat szervezeti önállóságának elszabotálása váltott ki.

A 2011 óta hatályos oktatási törvény ugyanis előírja, hogy a multikulturális egyetemeken – amelyek között a MOGYE-t is nevesíti a jogszabály – a nemzeti kisebbségek nyelvén működő oktatást önálló főtanszékekbe (intézetekbe) kell szervezni. Ezt a MOGYE román többségű szenátusa – az egyetemi autonómiára hivatkozva – következetesen megtagadta, sőt, tavaly a magyar oktatók tiltakozása ellenére eldöntötte, hogy a MOGYE egyesül a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel.

Toró T. Tibor a tegnapi találkozó után elmondta: amikor az aláírásgyűjtést tavaly elkezdték, a két egyetem egyesítése még csak szándék volt. Ezért most egy levelet is hagytak az oktatási miniszternél, amelyben pontosították az intézményegyesítés nyomán előállt új helyzethez igazított követeléseket. Ebben felhívták a figyelmet, hogy veszélybe került az egyetem multikulturális jellege, hiszen az összevont MOGYTTE nem szerepel az oktatási törvény által megnevezett multikulturális egyetemek között. Bár a miniszter ezt cáfolta, a kezdeményezők – a jogi félreértelmezés lehetőségének kizárására – ennek a hiányosságnak a pótlását kérték Ecaterina Andronescutól. „Akkor sem tudták a magyar főtanszékeket létrehozni, amikor ezt a törvény előírta. Annál nehezebb lesz akkor, ha ehhez már a törvényi támpont is hiányzik” – mutatott rá Toró.

Arra is felhívták a miniszter figyelmét: diszkrimináció lenne, ha nem alakulhatna önálló magyar kar is azon a MOGYTTE-n, mely januárban angol fakultást hozott létre. Az EMNT és EMNT vezetői arra kérték a tárcavezetőt: gyakoroljon nyomást az egyetem vezetőségére, hogy a törvényt tartsák be, és hozzák létre a magyar kart, mint az egyedüli olyan megoldást, amely megnyugtatóan rendezheti a magyar orvosképzés problémáját. Ecaterina Andronescu vitatta a magyar kar létrehozásának szükségességét, és az angol karról is megjegyezte, hogy az erről szóló helyi döntést a kormány még nem erősítette meg, de ígéretet tett arra, hogy – 2012-es szerepvállalásához hasonlóan – a helyszínen fog tájékozódni a felek szempontjairól, és hozzájárul egy megnyugtató megoldás megtalálásához.

„Ezzel az ígérettel álltunk fel az asztaltól, és meghívtuk a május 10-i oktatási konferenciánkra, amelyet az EMNT szervez Marosvásárhelyen” – zárta beszámolóját az EMNP ügyvezető elnöke.