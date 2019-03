Elveszhet a pénz

Creţu – aki az SZDP javaslatára került tisztségbe, ám kegyvesztetté vált a pártban, miután többször is megsürgette a kormányt, majd nyilvánosan is szóvá tette, hogy tervek híján a Románia rendelkezésére álló, vissza nem térítendő uniós pénzek (amelyekből többek között autópályákat és kórházakat is lehetne építeni) elvesznek az ország számára – emlékeztet arra, hogy már többször kérte a három új regionális kórház részletes projektjeit, de mindeddig nem kapta meg. Az uniós biztos elismeri, hogy történt előrelépés, de túlságosan lassúnak ítéli a haladást. A kormány még nem reagált Corina Crețu sürgetésére.