Weber Orbánnal tárgyalt

Vannak alapvető értékek, amelyeket az EPP minden tagpártjának, így a Fidesznek is tiszteletben kell tartania – mondta a Dohány utcai zsinagógában tett látogatásakor Manfred Weber. Leszögezte: az EPP nem a hatalomról vagy a méretről szól, első számú elve az, hogy megfeleljen az alapelveknek. A felek között egyelőre folyik a párbeszéd – mondta, hozzátéve: ezért nem is tud arra mit mondani, hogy az EPP milyen konkrét lépéseket tesz a közeljövőben. Manfred Weber elmondta: a pártcsalád 80 tagból áll, közülük 13 kérte a Fidesz kizárását vagy felfüggesztését. A politikus mindegyik tagpárttal beszélni akar. Kedvező fejleménynek nevezte, hogy Orbán Viktor tudomásul vette, a Brüsszel- és Európai Unió-ellenes plakátkampányt az EPP nem tartja elfogadhatónak, ezért az nem is fog folytatódni.