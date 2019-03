Színház

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓBAN. Ma 19 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban az M Studio nem fogadott hívás(ok) című, Sebastian Marina rendezte előadásának bemutatójára. Jegyek elővételben a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104) és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Zene

INTERAKTÍV KAMARAZENE-KONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Bástya-ház – Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) ma 18 órától a nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész tart ünnepi hangversenyt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Műsoron Chopin-, Liszt-, Kodály-, Brahms- és Bartók-zongoraművek.

KÓRUSOK ÉS KARVEZETŐK. Pénteken 16 órától a sepsiszentgyörgyi ünnepi műsor keretében fellépnek: Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar (Réty) – Maksai József; Cantus Firmus Ve­gyes Kar, Magyar Férfidalárda – Jakab Árpád; Pro Musica Kamarakórus, Szemerjai Református Dalárda, Plugor Sándor Művészeti Líceum Eufónia Kamarakórus – Sipos Zoltán; Jubilate Deo Evangélikus Vegyes Kórus – Pál Gecse Mihály; Kriza János Unitárius Vegyes Kar – Karácsony Gabriella; Székely Mikó Elméleti Líceum diákkórusa, Canticorum Női Kar – Dombora Anna; Refsonor, a Református Teológiai Líceum diákkórusa – Szilágyi Andrea; Mikes Kelemen Elméleti Líceum ifjúsági kórusa – Szőcs Dániel; Laudate Kamarakórus – Lőfi Gellért; Őszirózsa Dalkör – Venczel Anna.

DINNYÉS JÓZSEF budapesti zeneszerző, előadóművész a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban vasárnap a 11 órától kezdődő istentiszteleten szer­zeményeiből tart ízelítőt, majd 18 órától ugyanott koncertezik.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Harvie és a bűvös múzeum – cseh animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.45-től Kókusz Kokó, a kis sárkány – Irány a dzsungel! – német animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.30-tól Kafarnaum – A remény útja – libanoni–amerikai dráma, román felirattal és Dermesztő hajsza – angol akcióthriller, dráma, magyarul beszélő; 20.30-tól Marvel kapitány – amerikai sci-fi, kaland, akciófilm, román felirattal; 20.45-től A kedvenc – ír–angol–amerikai életrajzi, történelmi film, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

PÁPALÁTOGATÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia irodájában naponta 8–15 óráig iratkozni lehet a csíksomlyói június 1-jei, Ferenc pápa által celebrált szentmisén való részvételre.

A SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS TEMPLOMBAN vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után kerül sor Pálfalvi Ilona Női lelkek és sorsok témájú írásainak, tűzzománc képeinek bemutatójára.

FÉRFIAK LELKI DÉLUTÁNJA. Március 16-án, szombaton 15 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián lesz a város férfiainak lelki délutánja. A program: meditáció és beszélgetés.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma és pénteken 8–16 óráig az 1-es és 9-es, szombaton az 1-es és 4-es transzformátorállomás körzetében; Kézdivásárhelyen ma 8–14 óráig a Temető és Baromtér utcában szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen az Ady Endre, Orbán Balázs és Ráczok utcában.

ADÓBEGYŰJTÉS. Szotyorban a faluházán ma 9–14 óráig lehet befizetni 9 százalékos kedvezménnyel a helyi adókat és illetékeket.

AUTÓBUSZ. 50 személyes kiránduló autóbusz indul a június 1-jei, Ferenc pápa által celebrált szentmisére és a pünkösdi búcsúra. Iratkozni mielőbb, mivel csak március végéig lehet regisztrálni, és enélkül nem lehet belépni a helyszínre. Aki csoporttal megy a pápalátogatásra, annak nem kell külön regisztrálnia. Telefon: 0749 233 447, 16 óra után.

PILVAX AFTER – CSENDES SLAM TÚRA. Sepsiszentgyörgyön pénteken 19 órától gyülekező a Tamási Áron Színház előtt, majd egy felszabadító slam poetry sétára hívják a fiatalokat, megadott útvonalon. Csak egy fülhallgatóra és egy okos­telefonra lesz szükség, hogy a séta alatt slam szövegeket hallgassanak a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszára csatlakozva – FM: 106,8 MHZ • 96 MHZ • AM: 1323 KHZ • 1197 KHZ • 1593 KHZ – vagy online a myonlineradio.hu/marosvasarhelyi-radio oldalon.

Forgalomkorlátozás

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gábor Áron téren ma 20 óra után forgalomkorlátozás lép életbe az ünnep miatt. A rendőrség munkatársai megkezdik a főtér autómentesítését, hogy a pénteki rendezvényre szabaddá váljon a központi rész. Ma estétől lezárják a főtéri parkolókat, valamint az utakat a Gábor Áron utca és a posta kereszteződésénél, a Függetlenség utcában, a Mester utcában és az Apafi utcában is. Pénteken 7 órától lezárják a főtérre bevezető utakat is, a Purczel, Bem József, Wesselényi Miklós, Szacsvai János, Vasút és Béke utcát (a Szőcs József utcától). Felhívják a jelzett utcákban lakók figyelmét, hogy autójukat ne hagyják az út szélén vagy a kapu előtt, mert pénteken ezeken az útvonalakon történik majd a szekerek felvonulása. Kérik a főtéren lakókat, hogy járműveiket csütörtök délutántól péntek délutánig vigyék el a főtérről. A forgalomkorlátozás március 15-én 14 óráig érvényes.

Nyitott Akadémia

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben március 24-én 19 órától a Nyitott Akadémia meghívottja Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, aki Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjai címmel tart előadást. Jegyek kaphatóak 25 lejért a román színháznál kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. Érdeklődni a 0721 139 882-es telefonon lehet.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Képző- és Fejlesztő Központban március 18-án délelőtt ingyenes szűrővizsgálatot tartanak központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. Várnak minden olyan gyereket, akinek születés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Várnak továbbá olyan gyermekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek, akik Parkinson-kórban, sclerosis multiplexben szenvednek.

A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt Illye­falván a már eddig is kezelt betegekkel együtt március 18.–április 5. között. A szűrővizsgálat csak feliratkozás alapján lehetséges, jelentkezés a 0724 266 020-as telefonszámon.

Manöken- és modellképzés

Táncos manöken- és modellképzés kezdődik a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány modellszakosztálya részeként. A tanfolyam anyaga elméleti és gyakorlati modulok: színpadi jelenlét, tartás, specifikus táncmozgás, catwalk, forgások, koreográfiák, alap és színpadi smink, fotózási ismeretek és a legfontosabb: az önbizalomnövelés. A tanfolyam időtartama 32 óra, sikeres vizsga esetén oklevelet adnak. Érdeklődni és feliratkozni személyesen lehet önéletrajz kíséretével március 31-ig munkanapokon 17–20 óráig Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 1. szám alatti székhelyen.