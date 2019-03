A címvédő zöld-fehérek szerda délben ennek ürügyén sajtótájékoztatót tartottak, az eseményen Rusz István menedzser és Zoran Mikes edző mellett jelen volt a Sepsi-SIC két játékosa, Anne­marie Gödri-Părău és Anca Șipoș is.

Rusz István elmondása szerint nem kis erőfeszítésbe került/kerül az, hogy ezt a négyes döntőt Sepsiszentgyörgyön szervezzék meg, még úgy is, hogy a bajnokság színvonala nem a legmagasabb az utóbbi években. „Azt szeretnénk, ha sikerülne újra megtölteni az Arénát, és ehhez mindenki segítségére szükség lesz. A szurkolóink, a támogatóink és nem utolsósorban a városunk megérdemli, hogy nálunk legyen a Román Kupa döntője. A mérkőzések időpontja még nincs leszögezve, mivel azon a hétvégén itthon játszik az I. ligás felsőházi rájátszásban érdekelt labdarúgócsapatunk, a Sepsi OSK is, és minden attól függ, hogy mikorra van műsorra tűzve az a mérkőzés. A mi szemszögünkből az volna jó, ha a Viitorul elleni meccsre pénteken vagy hétfőn kerülne sor, és bízom abban, hogy meg tudunk egyezni az illetékesekkel. A szombati két meccsre a jegy 30, a vasárnapi döntőre 20 lejbe kerül, de kétnapos bérletünk is lesz, ami 40 lej, és ezeket március 25-től lehet megvásárolni a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában” – tette hozzá a sportvezető.

A Sepsi-SIC edzője, Zoran Mikes ugyancsak örvendett annak, hogy itt lesz a négyes döntő. Továbbá úgy gondolja, az itteni kosárlabda-kedvelők megérdemlik azt, hogy Sepsiszentgyörgyön lássák megküzdeni a román bajnokság jelenlegi legjobb négy csapatát. „Most csak ennyit tudok mondani a döntőről, hiszen több mint két hét válasz el a kupasorozat elődöntőjétől, és addig a bajnokságban két nehéz meccsünk van. Szombaton a Brassói Olimpiával játszunk idegenben, majd a Szatmárnémeti VSK látogat hozzánk. Előbb ezeken a mérkőzéseken kell túllennünk, csak azután gondolkodunk azon, hogy kivel fogjuk játszani a Román Kupa döntőjét. Egyelőre meccsről meccsre gondolunk, és reméljük, hogy mi leszünk az egyik csapat, amely győzelemért fog küzdeni a fináléban. Úgy érzem, képesek vagyunk döntőt játszani és a trófeáért harcolni, örvendek, hogy itt lesz ez a torna, de haladjunk lépésről lépésre. Remek, hogy itthon játszunk, hiszen ez extra motivációt ad nekünk, és a szurkolóink támogatása nagyobb hátszelet biztosíthat nekünk” – nyugtázta a bosnyák tréner.

A megyeszékhelyi alakulat csapatkapitánya, Annemarie Gödri-Părău maga is roppant lelkes amiatt, hogy ismét Szentgyörgy ad otthont a Román Kupa négyes döntőjének, és nagyon szeretné, ha idén is nyerni tudna együttesével. „Örülök, hogy saját szurkolóink előtt játszhatunk, akik mindig is ott voltak mellettünk, és azt hiszem, ők fognak minket előretolni az újabb győzelem felé. Ahogy az edző is mondta, most mérkőzésről mérkőzésre haladunk, előbb az első meccset szeretnénk megnyerni, majd aztán beszélhetünk a döntőről” – jelentette ki határozottan háromszoros Román Kupa-győztes együttesünk irányítója. Anca Șipoș, aki a Sepsi-SIC legutóbbi hazai meccsén 22 ponttal vette ki részét a zöld-fehérek sikeréből, utolsó Román Kupa négyes döntőjét még az Alexandria csapatával játszotta, amelyet a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban rendeztek meg. Véleménye szerint a szentgyörgyi nézők nagyon csodálatosak, és úgy véli, ajándék lesz számukra, hogy a négy finalistát itt láthatják játszani.

Mint ismeretes, a Román Kupa négyes döntőjébe a címvédő Sepsi-SIC mellett a Szatmárnémeti VSK, a Brassói Olimpia és a Konstancai Phoenix jutott be, és a múlt heti sorsolás után az elődöntőben a háromszéki lányok a szomszédos Olimpia együttesével csatáznak, a tavalyi ezüstérmes szatmáriak pedig az újonc konstancai csapattal találkoznak. (tibodi)