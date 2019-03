Az olasz csapat kétgólos hátrányból vágott neki a visszavágónak, ahol már a 4. percben betalált, de a játékvezető Cristiano Ronaldo szabálytalansága miatt nem adta meg a gólt. A folytatásban is a házigazdák akarata érvényesült, a 27. percben a portugál csatár fejesével vezetést szereztek. A szünet után ismét Ronaldo volt eredményes fejjel, és bár Jan Oblak, az Atlético kapusa kiütötte a labdát, a gólvonal-technológia jelzett a játékvezetőnek, aki így megadta a találatot. A 84. percben Angel Correa a tizenhatoson belül szabálytalankodott Federico Bernardeschi ellen, az ezért járó büntetőből pedig a portugál 3–0-ra módosította az eredményt. Ronaldo nyolcadik alkalommal ért el mesterhármast a BL-ben, beállítva Lionel Messi csúcsát.

A Manchester City az idegenben 3–2-re megnyert első mérkőzést követően hazai pályán hét gólt vágott a Schalke csapatának. A 35. percben Bernardo Silva ellen szabálytalankodott Jeffrey Bruma, a játékvezető büntetőt ítélt, a tizenegyest Sergio Agüero értékesítette. Nem sokkal később az argentin csatár ismét eredményes volt, majd a 42. percben Leroy Sané tíz méterről a bal alsóba gurított. A Manchester City a második félidőben sem fogta vissza magát, az 56. percben Raheem Sterling kapásból a jobb felső sarokba lőtt, ezt követően pedig B. Silva is ünnepelhetett, majd a csereként pályára lépő Phil Foden is gólt szerzett, majd Gabriel Jesús állította be a végeredményt.

Eredmények, nyolcaddöntő, visszavágók: Juventus–Atlético Madrid 3–0 (gólszerző: C. Ronaldo 27., 48., 86. – tizenegyesből/összesítésben: 3–2), Manchester City–Schalke 7–0 (gólszerzők: Agüero 35. – tizenegyesből, 38., Sané 42., Sterling 56., B. Silva 71., Foden 78., Gabriel Jesús 84./összesítésben: 10–2). (miska)